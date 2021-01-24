Разумков поговорить із главами фракцій про кнопкодавство – нардеп

У понеділок на нараді голови ВР Дмитра Разумкова з главами фракцій обговорюватиметься питання кнопкодавства в Раді.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Дослівно: "Перший пленарний тиждень 2021 року почнеться традиційно... з наради у Разумкова глав фракцій.

О 10:15 зберемося. Тема – кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому.

Може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж ця загадкова людина, яка має доступ до камер спостереження в Раді".

Що передувало: 15 січня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом будуть розглянуті ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування. Зокрема, він не виключив введення штрафів за кнопкодавство.

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