Разумков поговорить із главами фракцій про кнопкодавство – нардеп
У понеділок на нараді голови ВР Дмитра Разумкова з главами фракцій обговорюватиметься питання кнопкодавства в Раді.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Дослівно: "Перший пленарний тиждень 2021 року почнеться традиційно... з наради у Разумкова глав фракцій.
О 10:15 зберемося. Тема – кнопкодавство, і які заходи були вжиті для його уникнення в майбутньому.
Може нарешті, через місяць розслідування, дізнаємося від Управління держохорони, хто ж ця загадкова людина, яка має доступ до камер спостереження в Раді".
Що передувало: 15 січня спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом будуть розглянуті ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування. Зокрема, він не виключив введення штрафів за кнопкодавство.
Передісторія:
- 17 грудня Верховна Ради підтримала призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Нардеп від "Голосу" Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- 24 грудня профільний комітет Ради відмовився розглядати матеріали щодо неодноосібного голосування за призначення Шкарлета.
- 18 січня Совсун повідомила, що Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.