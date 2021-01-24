Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков поговорит с главами фракций о кнопкодавстве – нардеп

Воскресенье, 24 января 2021, 16:36
Разумков поговорит с главами фракций о кнопкодавстве – нардеп

В понедельник на совещании главы ВР Дмитрия Разумкова с главами фракций будет обсуждаться вопрос кнопкодавства в Раде.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Первая пленарная неделя 2021 года начнётся традиционно... с совещания у Разумкова глав фракций.

В 10:15 соберёмся. Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем.

Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде".

Что предшествовало: 15 января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование. В частности, он не исключил введения штрафов за кнопкодавство.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радакнопкодавство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: