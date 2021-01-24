Разумков поговорит с главами фракций о кнопкодавстве – нардеп
В понедельник на совещании главы ВР Дмитрия Разумкова с главами фракций будет обсуждаться вопрос кнопкодавства в Раде.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram
Дословно: "Первая пленарная неделя 2021 года начнётся традиционно... с совещания у Разумкова глав фракций.
В 10:15 соберёмся. Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем.
Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде".
Что предшествовало: 15 января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование. В частности, он не исключил введения штрафов за кнопкодавство.
Предыстория:
- 17 декабря Верховная Рады поддержала назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заявила, что за это назначение "проголосовали" некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.
- 24 декабря парламентский комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы о неединоличном голосовании за назначение Шкарлета.
- 18 января Совсун сообщила, что Офис генерального прокурора возбудил уголовное дело о кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.