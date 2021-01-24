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Разумков поговорит с главами фракций о кнопкодавстве – нардеп

Воскресенье, 24 января 2021, 17:36

В понедельник на совещании главы ВР Дмитрия Разумкова с главами фракций будет обсуждаться вопрос кнопкодавства в Раде.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Дословно: "Первая пленарная неделя 2021 года начнётся традиционно... с совещания у Разумкова глав фракций.

В 10:15 соберёмся. Тема – кнопкодавство, и какие меры были предприняты для его избежания в будущем.

Может наконец-то, через месяц расследования, узнаем от Управления госохраны, кто же этот загадочный человек, который имеет доступ к камерам наблюдения в Раде".

Что предшествовало: 15 января спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время будут рассмотрены инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование. В частности, он не исключил введения штрафов за кнопкодавство.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Верховная Радакнопкодавство


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