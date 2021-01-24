Степанов не виключає імунних паспортів, але є "але"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не виключає можливості введення в Україні свідоцтв про вакцинацію від COVID-19, однак підкреслює, що в цьому питанні потрібна "серйозна і тонка дискусія".

Джерело: Степанов в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "Щодо імунних паспортів – це дуже серйозна і дуже тонка дискусія. У світі існує міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Вони використовувалися, наприклад, при вакцинації від жовтої лихоманки... Я не виключаю, що щось подібне може бути. Але, знову ж таки, - для чого і в який спосіб це буде використовуватися.

Ми повинні не забувати, що у нас є категорія громадян, яких вакцинувати буде не можна за медичними показниками, можуть бути алергічні реакції, це просто може мати серйозні наслідки для людини, включаючи смерть. Що робити з цією людиною?

Напевно, можуть бути якісь обмеження. Це зараз фантазії: коли ти приїхав до якоїсь країни і можеш не проходити самоізоляцію, не здавати тест, а якщо у тебе цього немає (імунного паспорта - ред.), то повинен проходити".

Що передувало: Раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинованих від коронавірусу осіб заноситимуть до спеціальної електронної бази, щоб потім лікарі могли видати довідку про щеплення.