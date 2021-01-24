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Степанов не исключает иммунных паспортов, но есть "но"

Воскресенье, 24 января 2021, 23:30

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключает возможности введения в Украине свидетельств о вакцинации от COVID-19, однако подчеркивает, что в этом вопросе нужна "серьезная и тонкая дискуссия".

Источник: Степанов в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "По поводу иммунных паспортов – это очень серьезная и очень тонкая дискуссия. В мире существует международное свидетельство о вакцинации. Они использовались, например, при вакцинации от желтой лихорадки… Я не исключаю, что что-то подобное может быть. Но, опять же, – для чего и в какой способ это будет использоваться.

Мы должны не забывать, что у нас есть категория граждан, которых вакцинировать будет нельзя по медицинским показателям, могут быть аллергические реакции, это просто может иметь серьезные последствия для человека, включая смерть. Что делать с этим человеком?

Наверное, могут быть какие-то ограничения. Это сейчас фантазии: когда ты приехал в какую-то страну и можешь не проходить самоизоляцию, не сдавать тест, а если у тебя этого нет (иммунного паспорта — ред.), то должен проходить".

Что предшествовало: Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцинированных от коронавируса граждан будут заносить в специальную электронную базу, чтобы потом врачи могли выдать справку о прививках.

Украинская правда
Темы: Степановвакцинациякоронавирус


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