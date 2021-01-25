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Степанов розповів про "оптимістичну статистику" щодо COVID 

Понеділок, 25 січня 2021, 09:06

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що тижнева статистика щодо поширення коронавірусної хвороби COVID-19 покращилася завдяки жорсткому карантину, що тривав із 8 до 24 січня. 

Джерело: Степанов на брифінгу. 

Пряма мова: "За минулий тиждень було виявлено 30 612 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Це майже на 14 тисяч менше, ніж було позаминулого тижня.

На минулому тижні було зроблено 144 280 тестувань методом ПЛР та 20 207 досліджень на виявлення антигену експрес-тестами...

На минулому тижні було госпіталізовано 11 630 людей. Це менше, ніж було позаминулого тижня, коли було госпіталізовано 13 555 пацієнтів. Також зберігається тенденція щодо кількості виписаних із лікарень :вона більша, ніж кількість госпіталізованих. 

Статистика достатньо оптимістична і вказує на покращення ситуації".

Деталі: Голова МОЗ подякував українцям, які дотримувалися жорстких карантинних обмежень. Міністр вважає, що цей етап дасть позитивний результат на майбутнє. 

Степанов також наголосив що В Україну тільки з початку цього року було поставлено півтора мільйона тестів на антиген, також лабораторії здатні робити близько 75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу. 

Він запевнив, що тестування безкоштовні, і закликав у разі будь-яких симптомів респіраторного характеру чи у випадку контакту з хворим здавати аналіз.

Теми: Covid-2019коронавірускарантинлокдаунСтепанов


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