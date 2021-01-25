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Степанов рассказал об "оптимистической статистике" COVID

Понедельник, 25 января 2021, 09:06

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что недельная статистика относительно распространения коронавирусной болезни COVID-19 улучшилась благодаря жесткому карантину, который длился с 8 по 24 января.

Источник: Степанов на брифинге.

Прямая речь: "За прошедшую неделю было выявлено 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезни. Это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе.

На прошлой неделе было сделано 144 280 тестирований методом ПЦР и 20 207 исследований на выявление антигена экспресс-тестами...

На прошлой неделе были госпитализированы 11 630 человек. Это меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда были госпитализированы 13 555 пациентов. Также сохраняется тенденция по количеству выписанных из больниц: оно больше, чем количество госпитализированных.

Статистика достаточно оптимистичная и указывает на улучшение ситуации".

Детали: Глава Минздрава поблагодарил украинцев, которые придерживались жестких карантинных ограничений. Министр считает, что этот этап даст положительный результат на будущее.

Степанов также отметил что в Украине только с начала этого года было поставлено полтора миллиона тестов на антиген, также лаборатории способны производить около 75 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки.

Он заверил, что тестирования бесплатные, и призвал в случае каких-либо симптомов респираторного характера или в случае контакта с больным сдавать анализ.

Темы: Covid-2019коронавирускарантинлокдаунСтепанов


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