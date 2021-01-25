Пожежа у Харкові: помер один із врятованих
Понеділок, 25 січня 2021, 10:32
У харківському хоспісі лікарні №17 помер прикутий до ліжка 83-річний чоловік, якого врятували під час пожежі у пансіонаті "Золотий час".
Джерело: "Суспільне.Харків", заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан
Пряма мова: "Смерть цієї людини ніяк не пов'язана з пожежею. Це дуже літня людина, яка з вересня місяця лежала у тому закладі, потім її перевели до нас".
Деталі: За словами заступниці міськголови, смерть пов'язана з віком чоловіка і загальним станом, не пов'язаним з пожежею.
Інформацію про смерть пацієнта також підтвердив головний лікар 17 лікарні Дмитро Черепов.
Нагадаємо:
- Після пожежі до лікарень Харкова доставили п‘ятьох літніх людей з пансіонату.
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Директор департаменту соцзахисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага заявив, що пансіонат "Золотий час" не існує в жодному реєстрі і працював без дозвільних документів.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату.