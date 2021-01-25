Пожежа у Харкові: помер один із врятованих

У харківському хоспісі лікарні №17 помер прикутий до ліжка 83-річний чоловік, якого врятували під час пожежі у пансіонаті "Золотий час".

Джерело: "Суспільне.Харків", заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан

Пряма мова: "Смерть цієї людини ніяк не пов'язана з пожежею. Це дуже літня людина, яка з вересня місяця лежала у тому закладі, потім її перевели до нас".

Деталі: За словами заступниці міськголови, смерть пов'язана з віком чоловіка і загальним станом, не пов'язаним з пожежею.

Інформацію про смерть пацієнта також підтвердив головний лікар 17 лікарні Дмитро Черепов.

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