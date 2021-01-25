Пожар в Харькове: умер один из спасенных

В харьковском хосписе больницы №17 умер прикованный к постели 83-летний мужчина, которого спасли во время пожара в пансионате "Золотое время".

Источник: "Суспільне.Харків", заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан

Прямая речь: "Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам".

Детали: По словам заместителя городского головы, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.

Информацию о смерти пациента также подтвердил главный врач 17 больницы Дмитрий Черепов.

Напомним: