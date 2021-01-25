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Пожар в Харькове: умер один из спасенных

Понедельник, 25 января 2021, 10:32

В харьковском хосписе больницы №17 умер прикованный к постели 83-летний мужчина, которого спасли во время пожара в пансионате "Золотое время".

Источник: "Суспільне.Харків", заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан

Прямая речь: "Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежал в том заведении, потом его перевели к нам".

Детали: По словам заместителя городского головы, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.

Информацию о смерти пациента также подтвердил главный врач 17 больницы Дмитрий Черепов.

Напомним:

  • После пожара в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей с пансионата.
  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что пансионат "Золотое время" не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата. 

Темы: Харьковпожар


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