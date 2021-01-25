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Путін порівняв мітингувальників за Навального з терористами

Понеділок, 25 січня 2021, 13:29
Путін порівняв мітингувальників за Навального з терористами

Президент РФ Володимир Путін вважає небезпечними масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які 23 січня проходили по всій Росії.

Джерело: "Медуза"

Пряма мова: "Усі мають право висловлювати точку зору, але в рамках закону. (Протести - ред.), що виходить за рамки закону - небезпечні, це вже призводило до розгойдування суспільства, від чого страждають усі...

Не можна виштовхувати вперед неповнолітніх. Терористи так роблять - женуть перед собою жінок і дітей".

Деталі: За його словами, таке розхитування суспільства відбулося в результаті Жовтневої революції і коли стріляли по парламенту в центрі Москви з танків.

Як приклад Путін також навів нещодавнє захоплення Капітолію в США прихильниками Трампа.

"Он у Вашингтоні захопили парламент. Що з цими людьми роблять? Як сказав один з керівників ФБР: "У нас довгі руки, всіх дістанемо, всіх спіймаємо, всіх посадимо". Від 15 до 25 років, як за внутрішній тероризм. Вони що? Вони ж теж вийшли з політичними гаслами. Але за рамками закону. Чому у нас за рамками закону має бути все дозволено? Ні...

Всі події подібного роду, про які я зараз говорив... Ніхто не повинен вдаватися до них, намагаючись захистити свої якісь амбітні завдання і цілі, особливо в сфері політики. Так політика не робиться, принаймні, відповідальна".

Передісторія: 23 січня по всій Росії були затримані 3 711 учасників акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Це рекорд за багато років.

Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 

У результаті його арештували на 30 діб.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінНавальниймітинги
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