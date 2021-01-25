Путин сравнил митингующих за Навального с террористами

Президент РФ Владимир Путин считает опасными массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые 23 января проходили по всей России.

Источник: "Медуза"

Прямая речь: "Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящее за рамки закона (протесты – ред.) — опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все...

Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Террористы так поступают — гонят впереди себя женщин и детей".

Путин - о субботних акциях в российских городах: Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на его продвижение в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. pic.twitter.com/DX9ZugUKtk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2021

Детали: По его словам, такое расшатывание общества произошло в результате Октябрьской революции и когда стреляли по парламенту в центре Москвы из танков.

В качестве примера Путин также привел недавний захват Капитолия в США сторонниками Трампа.

"Вон в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР: "У нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они что? Они же тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет...

Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае, ответственная".

Предыстория: 23 января по всей России были задержаны 3 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.

Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".

В результате политика арестовали на 30 суток.

Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.