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Прихильники Навального готують нову хвилю мітингів

Понеділок, 25 січня 2021, 15:24

Штаб Олексія Навального кличе прихильників опозиціонера на нові мітинги найближчої неділі - 31 січня.

Джерело: керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков у Twitter

Деталі: За його словами, акції протесту планується почати о 12:00 у всіх містах Росії під гаслами "За свободу для Навального", "За свободу для всіх" та "За справедливість".

Волков пояснив, що цей день вибраний невипадково - 2 лютого у навального суд. "Ближче до суду - могутніше прозвучить наша вимога. А в Москві, звичайно, і 2 лютого в суд треба приходити", - говорить він.

Початок опівдні соратник опозиціонера пояснив тим, що зараз світловий день закінчується рано, "а енергії і бажання гуляти ще багато".

Пряма мова: "Куди йти? В тих містах, де є штаби - запропонуємо маршрути для того, щоб вільні люди могли з гідністю пройти по своїх містах. Де немає штабів - допоможемо скоординувати маршрути на місці. Рекомендуємо вибирати довгі маршрути з завершенням на головній площі міста.

А де в Москві? Найскладніше питання, нашу відповідь на нього ми дамо трохи пізніше.

Чому виходити знову? Тому що привід нікуди не зник. А досвід 23 січня показав, що вільні люди набагато сильніші за страх (єдину зброю Путіна)".

Передісторія: 23 січня по всій Росії були затримані 3 711 учасників акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Це рекорд за багато років.

Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 

У результаті його арештували на 30 діб.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Українська правда
Теми: НавальниймітингиРосія


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