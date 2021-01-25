Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прихильники Навального готують нову хвилю мітингів

Понеділок, 25 січня 2021, 14:24
Прихильники Навального готують нову хвилю мітингів

Штаб Олексія Навального кличе прихильників опозиціонера на нові мітинги найближчої неділі - 31 січня.

Джерело: керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков у Twitter

Деталі: За його словами, акції протесту планується почати о 12:00 у всіх містах Росії під гаслами "За свободу для Навального", "За свободу для всіх" та "За справедливість".

Волков пояснив, що цей день вибраний невипадково - 2 лютого у навального суд. "Ближче до суду - могутніше прозвучить наша вимога. А в Москві, звичайно, і 2 лютого в суд треба приходити", - говорить він.

Початок опівдні соратник опозиціонера пояснив тим, що зараз світловий день закінчується рано, "а енергії і бажання гуляти ще багато".

Пряма мова: "Куди йти? В тих містах, де є штаби - запропонуємо маршрути для того, щоб вільні люди могли з гідністю пройти по своїх містах. Де немає штабів - допоможемо скоординувати маршрути на місці. Рекомендуємо вибирати довгі маршрути з завершенням на головній площі міста.

А де в Москві? Найскладніше питання, нашу відповідь на нього ми дамо трохи пізніше.

Чому виходити знову? Тому що привід нікуди не зник. А досвід 23 січня показав, що вільні люди набагато сильніші за страх (єдину зброю Путіна)".

Передісторія: 23 січня по всій Росії були затримані 3 711 учасників акцій протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Це рекорд за багато років.

Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 

У результаті його арештували на 30 діб.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальниймітингиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Навальний
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
Проти Навального порушили нову справу, загрожує довічне
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: