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Сторонники Навального готовят новую волну митингов

Понедельник, 25 января 2021, 15:24

Штаб Алексея Навального зовет сторонников оппозиционера на новые митинги в ближайшее воскресенье – 31 января.

Источник: руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков в Twitter

Детали: По его словам, акции протеста планируется начать в 12:00 во всех городах России под лозунгами "За свободу для Навального", "За свободу для всех" и "За справедливость".

Волков объяснил, что этот день выбран неслучайно - 2 февраля у навального суд. "Ближе к суду — мощнее прозвучит наше требование. А в Москве, конечно, и 2 февраля в суд надо приходить", - говорит он.

Начало в полдень соратник оппозиционера объяснил тем, что сейчас световой день заканчивается рано, "а энергии и желания гулять еще много".

Прямая речь: "Куда идти? В тех городах, где есть штабы — предложим маршруты для того, чтобы свободные люди могли с достоинством пройти по своим городам. Где нет штабов — поможем скоординировать маршруты на месте. Рекомендуем выбирать длинные маршруты с завершением на главной площади города.

А где в Москве?  Самый сложный вопрос, наш ответ на него мы дадим немного позже.

Почему выходить снова? Потому что повод никуда не пропал. А опыт 23 января показал, что свободные люди гораздо сильнее страха (единственного оружия Путина)".

Предыстория: 23 января по всей России были задержаны 3 711 участников акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Это рекорд за многие годы.

Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 

В результате политика арестовали на 30 суток.

Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

Украинская правда
Темы: НавальныймитингиРосcия


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