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У квартиру Навального і його фонд прийшли з обшуками, ламають двері

Середа, 27 січня 2021, 15:10

Силовики прийшли обшукувати квартиру опозиціонера Олексія Навального в Москві. У ній зараз знаходиться його брат Олег.

Джерело: юрист, директор очолюваного Навальним Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов у Twitter

Пряма мова: "У Мар'їно в квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком. Багато "важких" в масках. Почали ламати двері. В квартирі перебуває Олег Навальний".

Деталі: Пізніше він написав, що обшук проводить МВС у межах статті 236 Кримінального кодексу (порушення санітарно-епідеміологічних правил). Як відомо, після мітингу на підтримку Навального в Москві 23 січня порушили кримінальну справу про порушення санітарних норм.

Крім того, за словами Жуданова, обшуки проходять і в квартирі дружини Навального Юлії, і в офісі ФБК.

 
Під квартирою Юлії Навальної
 
Обшук у Фонді боротьби з корупцією

Жданов також виклав відео, як силовики вламуваються у квартиру Юлії Навальної.

Юрист ФБК Любов Соболь повідомила, що з обшуком прийшли і в студію каналу "Навальний Live".

Передісторія: Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 

У результаті його арештували на 30 діб.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Теми: НавальнийобшукиРосія


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