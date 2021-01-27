В квартиру Навального и его фонд пришли с обысками, ломают двери

Силовики пришли обыскивать квартиру оппозиционера Алексея Навального в Москве. В ней сейчас находится его брат Олег.

Источник: юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter

Прямая речь: "В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный".

Детали: Позднее он написал, что обыск проводит МВД в рамках статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Как известно, после митинга в поддержку Навального в Москве 23 января возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Кроме того, по словам Жуданова, обыски проходят и в квартире жены Навального Юлии, и в офисе ФБК.

Под квартирой Юлии Навальной

Обыск в Фонде борьбы с коррупцией

Жданов также выложил видео, как силовики вламываются в квартиру Юлии Навльной.

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что с обыском пришли и в студию канала "Навальный Live".

Предыстория: Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".

В результате политика арестовали на 30 суток.

Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.