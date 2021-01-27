Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В квартиру Навального и его фонд пришли с обысками, ломают двери

Среда, 27 января 2021, 14:10
В квартиру Навального и его фонд пришли с обысками, ломают двери

Силовики пришли обыскивать квартиру оппозиционера Алексея Навального в Москве. В ней сейчас находится его брат Олег.

Источник: юрист, директор возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter

Прямая речь: "В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный".

Детали: Позднее он написал, что обыск проводит МВД в рамках статьи 236 Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Как известно, после митинга в поддержку Навального в Москве 23 января возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Кроме того, по словам Жуданова, обыски проходят и в квартире жены Навального Юлии, и в офисе ФБК.

 
Под квартирой Юлии Навальной
 
Обыск в Фонде борьбы с коррупцией

Жданов также выложил видео, как силовики вламываются в квартиру Юлии Навльной.

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что с обыском пришли и в студию канала "Навальный Live".

Предыстория: Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 

В результате политика арестовали на 30 суток.

Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

Темы: НавальныйобыскиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Навальный
Навальному в тюрьме 100 дней подряд включают послание Путина
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: