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Уродженка України побила поліцейського на мітингу за Навального – росЗМІ

Четвер, 28 січня 2021, 19:36

Російські силовики заявили, що затримали уродженку України Ольгу Бендас, яка нібито кілька разів вдарила поліцейського на акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на правоохоронні органи

Деталі: Повідомляється, що московські слідчі завели дві нові кримінальні справи про застосування насильства щодо силовиків 23 січня. Одна з них - проти уродженки України, яка нібито побила поліцейського.

Дослівно: "Жінка, яка брала участь в акції в центрі Москви, кілька разів ударила поліцейського.  Відзначається, що на допиті вона повністю визнала свою провину

Затримана Ольга Бендас, вона уродженка України ".

Передісторія:

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • У результаті його арештували на 30 діб.
  • Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
  • Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

Теми: українціРосіяНавальний


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