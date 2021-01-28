Уродженка України побила поліцейського на мітингу за Навального – росЗМІ

Російські силовики заявили, що затримали уродженку України Ольгу Бендас, яка нібито кілька разів вдарила поліцейського на акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на правоохоронні органи

Деталі: Повідомляється, що московські слідчі завели дві нові кримінальні справи про застосування насильства щодо силовиків 23 січня. Одна з них - проти уродженки України, яка нібито побила поліцейського.

Дослівно: "Жінка, яка брала участь в акції в центрі Москви, кілька разів ударила поліцейського. Відзначається, що на допиті вона повністю визнала свою провину

Затримана Ольга Бендас, вона уродженка України ".

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