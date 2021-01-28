Уродженка України побила поліцейського на мітингу за Навального – росЗМІ
Четвер, 28 січня 2021, 19:36
Російські силовики заявили, що затримали уродженку України Ольгу Бендас, яка нібито кілька разів вдарила поліцейського на акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.
Джерело: "РИА Новости" з посиланням на правоохоронні органи
Деталі: Повідомляється, що московські слідчі завели дві нові кримінальні справи про застосування насильства щодо силовиків 23 січня. Одна з них - проти уродженки України, яка нібито побила поліцейського.
Дослівно: "Жінка, яка брала участь в акції в центрі Москви, кілька разів ударила поліцейського. Відзначається, що на допиті вона повністю визнала свою провину
Затримана Ольга Бендас, вона уродженка України ".
Передісторія:
- Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок".
- У результаті його арештували на 30 діб.
- Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.
- Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.