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Уроженка Украины избила полицейского на митинге за Навального – росСМИ

Четверг, 28 января 2021, 18:36
Уроженка Украины избила полицейского на митинге за Навального – росСМИ

Российские силовики заявили, что задержали уроженку Украины Ольгу Бендас, которая якобы несколько раз ударила полицейского на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на правоохранительные органы

Детали: Сообщается, что московские следователи завели два новых уголовных дела о применении насилия в отношении силовиков 23 января. Одна из них - против уроженки Украины, которая якобы избила полицейского.

Дословно: "Женщина, участвовавшая в акции в центре Москвы, несколько раз ударила полицейского. Отмечается, что на допросе она полностью признала свою вину

Задержанной является Ольга Бендас, она уроженка Украины".

Передісторія: Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 

У результаті його арештували на 30 діб.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці.

Під час масових акцій протесту в Москві силовики застосували силу проти мітингувальників. Також жорстоко розігнали мітинги й в інших містах Росії.

"Украинская правда" в Threads

Темы: украинцыРосcияНавальный
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