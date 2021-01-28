Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали
Брюссельський пресклуб відклав через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, пресконференцію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, яка повинна була відбутися 2 лютого в столиці Бельгії.
Джерело: виконавчий директор пресклубу Лоран Брих, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Брих: "Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого.
Заходи не скасовані, але відкладені. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково".
Деталі: Також відповідне оголошення розміщено і на сайті пресклубу.
Довідково: Пресконференція Нескоромного мала відбутися 2 лютого.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що організатор замаху на Наумова запропонував $50 000 за вчинення злочину. Злочин планувався у змові декількох осіб.
- Нескоромному оголосили підозру в замовленні вбивства Наумова.