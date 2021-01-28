Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали

Брюссельський пресклуб відклав через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, пресконференцію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, яка повинна була відбутися 2 лютого в столиці Бельгії.

Джерело: виконавчий директор пресклубу Лоран Брих, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Брих: "Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого.

Заходи не скасовані, але відкладені. Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково".

Деталі: Також відповідне оголошення розміщено і на сайті пресклубу.

Довідково: Пресконференція Нескоромного мала відбутися 2 лютого.

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