Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали

Четвер, 28 січня 2021, 20:28
Пресконференцію Нескоромного в Брюсселі відклали

Брюссельський пресклуб відклав через обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу, пресконференцію колишнього першого заступника глави Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, яка повинна була відбутися 2 лютого в столиці Бельгії.

Джерело: виконавчий директор пресклубу Лоран Брих, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Брих: "Через обмежувальні заходи, введені місцевою владою, ми відклали всі заходи, заплановані з 1 лютого.

Заходи не скасовані, але відкладені.  Ми поінформували про це організаторів, а про нову дату повідомимо додатково".

Деталі: Також відповідне оголошення розміщено і на сайті пресклубу.

Довідково: Пресконференція Нескоромного мала відбутися 2 лютого.

Читайте також: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Джерела УП підтвердили інформацію про затримання. 
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що організатор замаху на Наумова запропонував $50 000 за вчинення злочину. Злочин планувався у змові декількох осіб. 
  • Нескоромному оголосили підозру в замовленні вбивства Наумова.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
СБУ
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: