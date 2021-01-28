Пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе отложили

Брюссельский пресс-клуб отложил по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии.

Источник: исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брих, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Брихе: "По причине ограничительных мер, введенных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля.

Мероприятия не отменены, но отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно".

Детали: Также соответствующее объявление размещено и на сайте пресс-клуба.

Справка: Пресс-конференция Нескоромная должна была состояться 2 февраля.

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