Пресс-конференцию Нескоромного в Брюсселе отложили
Брюссельский пресс-клуб отложил по причине ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, пресс-конференцию бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, которая должна была состояться 2 февраля в столице Бельгии.
Источник: исполнительный директор пресс-клуба Лоран Брих, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Брихе: "По причине ограничительных мер, введенных местными властями, мы отложили все мероприятия, запланированные с 1 февраля.
Мероприятия не отменены, но отложены. Мы проинформировали об этом организаторов, а о новой дате сообщим дополнительно".
Детали: Также соответствующее объявление размещено и на сайте пресс-клуба.
Справка: Пресс-конференция Нескоромная должна была состояться 2 февраля.
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.
- Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства Наумова.