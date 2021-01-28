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За заявою Лероса відкрили дві справи щодо розмов "Тищенка і Комарницького" – адвокати

Четвер, 28 січня 2021, 23:36

За заявою народного депутата Гео Лероса відкрили два кримінальні провадження записів розмов нібито нардепа від "Слуги народи" Миколи Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса та "тіньові схеми".

Джерело: адвокати Лероса, юридична компанія "Міллер" у Facebook

Дослівно: "Зареєстровано два кримінальні провадження за заявою, поданою в інтересах Лероса, які стосуються ймовірних дій Тищенка та Комарницького.

Відкриті провадження за такими статтями "Зловживання владою або службовим становищем" та "Готування до хуліганства із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень".

Що було раніше: 2 жовтня Лерос оприлюднив шматки записів розмов, які, за його твердженням, вказують на те, що президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрій Єрмак покривають корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.

Тищенко назвав записи, оприлюднені нардепом Гео Леросом, щодо його контактів із "смотрящим за Києвом" Денисом Комарницьким погано зробленим фейком і "муральщиною".

Лерос оприлюднив другу частину записів розмов нібито Тищенка і Комарницького, під час яких ті обговорюють можливий напад на Лероса і обшуки у Комарницького у справі про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського моста.

Передісторія: 

  • 26 червня журналісти Bihus.Info з посиланням на документи, надані нардепом Гео Леросом і на свої джерела, повідомили про те, що компанії, пов'язані з Денисом Комарницьким, в останні роки регулярно отримували в Києві великі підрядина будівництва та реконструкції від комунальних підприємств, а сам Комарницький тепер залучений в мерську кампанію "слуги народу" Миколи Тищенка.
  • Лерос передав журналістам Bihus.Info копії документів, які "могли перебувати на комп'ютері офісу так званого "смотрящего" за Києвом Дениса Комарницького", де в жовтні 2019 року силовики провели обшуки.
  • Серед документів – "меморандуми" і "понятійні угоди". Основними фігурантами в документах виступають Денис Комарницький – соратник ексмера Києва Леоніда Черновецького, якого зараз ЗМІ називають "смотрящим" по Києву, його "попередник", соратник і зараз нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, син екс-мера Степан Черновецький і інші відомі забудовники.

Українська правда
Теми: Гео Лерос


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