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По заявлению Лероса открыли два дела по разговорм "Тищенко и Комарницкого" – адвокаты

Четверг, 28 января 2021, 23:36

По заявлению народного депутата Гео Лероса открыли два уголовных производства записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лерос и "теневые схемы".

Источник: адвокаты Лероса, юридическая компания "Миллер" в Facebook

Дословно: "Зарегистрировано два уголовных производства по заявлению, поданному в интересах Лероса, касающихся возможных действий Тищенко и Комарницкого.

Открытые производства по таким статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Приготовление к хулиганству с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Что было раньше: 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Тищенко назвал записи, обнародованые нардепом Гео Леросом, относительно его контактов со "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиной".

Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Предыстория: 

  • 26 июня журналисты Bihus.Info со ссылкой на документы, предоставленные нардепом Гео Леросом и на свои источники, сообщили о том, что компании, связанные с Денисом Комарницким, в последние годы регулярно получали в Киеве большие подрядына строительства и реконструкции от коммунальных предприятий, а сам Комарницкий теперь вовлечен в мэрскую кампанию "слуги народа" Николая Тищенко.
  • Лерос передал журналистам Bihus.Info копии документов, которые "могли находиться на компьютере офиса так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого", где в октябре 2019 года силовики провели обыски.
  • Среди документов – "меморандумы" и "понятийные соглашения". Основными фигурантами в документах выступают Денис Комарницкий – соратник экс-мера Киева Леонида Черновецкого, которого сейчас СМИ называют "смотрящим" по Киеву, его "предшественник", соратник и сейчас нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, сын экс-мера Степан Черновецкий и другие известные застройщики.

Украинская правда
Темы: Гео Лерос


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