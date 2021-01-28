По заявлению Лероса открыли два дела по разговорм "Тищенко и Комарницкого" – адвокаты

По заявлению народного депутата Гео Лероса открыли два уголовных производства записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лерос и "теневые схемы".

Источник: адвокаты Лероса, юридическая компания "Миллер" в Facebook

Дословно: "Зарегистрировано два уголовных производства по заявлению, поданному в интересах Лероса, касающихся возможных действий Тищенко и Комарницкого.

Открытые производства по таким статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Приготовление к хулиганству с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".

Что было раньше: 2 октября Лерос обнародовал куски записей разговоров, которые, по его утверждению, указывают на то, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак покрывают коррупционные действия Дениса Комарницкого в Киеве.

Тищенко назвал записи, обнародованые нардепом Гео Леросом, относительно его контактов со "смотрящим по Киеву" Денисом Комарницким плохо сделанным фейком и "муральщиной".

Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, во время которых те обсуждают возможное нападение на Лероса и обыски у Комарницкого по делу о разворовывании средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

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