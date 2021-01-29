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"Московська родина" і "красень" Путін: з’явились нові розмови СБУшника Нескоромного

П'ятниця, 29 січня 2021, 12:22
Московська родина і красень Путін: з’явились нові розмови СБУшника Нескоромного

Колишній заступник голови Служби безпеки України Дмитро Нескоромний, підозрюваний в замовленні вбивства високопосадовця СБУ, у телефонних розмовах, ймовірно, прихильно висловлювався про  президента РФ Володимира Путіна та російську церкву.

Джерело: запис розмов, який є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: На аудіо, яке УП отримало з власних джерел, Нескоромний розмовляє телефоном з двома чоловіками. Слідство позначає їх як "Ч" та "Владика".

Колишній заступник голови СБУ, зокрема, вітає одного зі співрозмовників із Новим роком "за московським часом".

Іншому чоловікові Нескоромний каже, що не подивився  "Володимира Володимировича", якого називає "красенем", переймається статусом Української православної церкви Московського патріархату та передає привіт "московській родині".

Розмова Нескоромного з "Ч" (в оригіналі ведеться російською мовою)

Нескоромний: З Новим роком, новим щастям! Здоров'я, любові. І з Днем народження.

Ч: Дякую.

Нескоромний: За московським часом вітаю (сміється).

Ч: (нерозбірліво)

Нескоромний: Правильно, правильно, Олександр Іванович. Вивчайте...

Ч: (нерозбірліво)

Нескоромний: Братулічка, ну трохи пізніше. Якраз тільки доїжджаю. Ще не вдома. Отримував дуже важливу оперативну інформацію. Був на зустрічі.

Ч: І що?

Нескоромний: Відмінно. Йдемо в атаку. Все добре. Ну трохи залишилося. 

Розмова Нескоромного з "Владикою" (в оригіналі ведеться російською мовою)

Владика: Зі святом, дорогий!

Нескоромний: Бажаю здоров’я!

Владика: І вам здоров'я бажаю!

Нескоромний: Як там? Я прогавив Володимира Володимировича, перший раз в житті, йопересете.

Владика: Я його подивився вже пару разів.

Нескоромний: Нє, він красень. Сила.

Владика: Добре сказав, так нормальненько.

Нескоромний: Впевнено. Я, до речі, цілий день хотів вас набрати, ви собі не уявляєте. Цілий день хотів набрати. Я так зрозумів, що там знову хмари згущаються, так? Газують ці дебіли?

Владика: Ну в звичайному своєму режимі, стандартному.

Нескоромний: Ну щось типу я не зрозумів з висловлювань, щось Варфоломій несамовитий, щось там наговорив. Він щось позбавив нас статусу якогось? РПЦ ... наш УПН, українську?

Владика: Не перейматесь, батенька.

Нескоромний: Не морочитися, так?

Владика: Не морочтесь, спокійно.

Нескоромний: Ну, Владико, з Новим роком, з новим щастям.

Владика: І вас теж, батенька, дорогий, з святом.

Нескоромний: Всього найкращого, здоров'я, не хворіти. Московській нашій там родині – привіт. Побачимося вже в новому році – почаюєм.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумов.
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда

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Теми: СБУвбивство
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