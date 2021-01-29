"Московская семья" и "красавчик" Путин: появились новые разговоры СБУшника Нескоромного
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в заказе убийства высокопоставленного сотрудника СБУ, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви.
Источник: запись разговоров, которая есть в распоряжении "Украинской правды"
Детали: В аудио, которое УП получило из собственных источников, Нескоромный говорит по телефону с двумя мужчинами. Следствие обозначает их как "Ч" и "Владыка".
Бывший заместитель главы СБУ, в частности, поздравляет одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени".
Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавчиком", переживает по поводу статуса Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".
Разговор Нескоромного з "Ч"
Нескоромный: С Новым годом, новым счастьем! Здоровья, любви. И с Днем рождения.
Ч: Спасибо.
Нескоромный: По московскому времени поздравляю (смеется).
Ч: (неразборчиво)
Нескоромный: Правильно, правильно, Александр Иванович. Учите…
Ч: (неразборчиво)
Нескоромный: Братуличка, ну чуть позже. Как раз только доезжаю. Еще не дома. Получал очень важную оперативную информацию. Был на встрече.
Ч: И что?
Нескоромный: Отлично. Идем в атаку. Все хорошо. Ну чуть-чуть осталось.
Разговор Нескоромного с "Владыкой"
Владыка: С праздником, дорогой!
Нескоромный: Здравия желаю!
Владыка: И вам здравия желаю!
Нескоромный: Как там? Я прозевал Владимира Владимировича, первый раз в жизни, йопересете.
Владыка: Я его посмотрел уже пару раз.
Нескоромный: Не, он красавчик. Сила.
Владыка: Хорошо сказал, так нормальненько.
Нескоромный: Уверенно. Я, кстати, целый день хотел вас набрать, вы себе не представляете. Целый день хотел набрать. Я так понял, что там опять тучи сгущаются, да? Газуют эти дебилы?
Владыка: Ну в обычном своем режиме, стандартном.
Нескоромный: Ну что-то типа я не понял по высказываниям, что-то Варфоломей невменяемый, что-то там наговорил. Он что-то лишил нас статуса какого-то? РПЦ… наш УПН, украинскую?
Владыка: Не перейматесь, батенька.
Нескоромный: Не заморачиваться, да?
Владыка: Не заморачивайтесь, спокойно.
Нескоромный: Ну, Владыка, с Новым годом, с новым счастьем.
Владыка: И вас тоже, батенька, дорогой, с праздничком.
Нескоромный: Всего самого наилучшего, здоровья, не болеть. Московской нашей там семье – привет. Увидимся уже в новом году – почаевничаем.
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
- Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
- Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.