"Московская семья" и "красавчик" Путин: появились новые разговоры СБУшника Нескоромного

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, подозреваемый в заказе убийства высокопоставленного сотрудника СБУ, в телефонных разговорах, вероятно, благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и российской церкви.

Источник: запись разговоров, которая есть в распоряжении "Украинской правды"

Детали: В аудио, которое УП получило из собственных источников, Нескоромный говорит по телефону с двумя мужчинами. Следствие обозначает их как "Ч" и "Владыка".

Бывший заместитель главы СБУ, в частности, поздравляет одного из собеседников с Новым годом "по московскому времени".

Другому мужчине Нескоромный говорит, что не посмотрел "Владимира Владимировича", которого называет "красавчиком", переживает по поводу статуса Украинской православной церкви Московского патриархата и передает привет "московской семье".

Разговор Нескоромного з "Ч"

Нескоромный: С Новым годом, новым счастьем! Здоровья, любви. И с Днем рождения.

Ч: Спасибо.

Нескоромный: По московскому времени поздравляю (смеется).

Ч: (неразборчиво)

Нескоромный: Правильно, правильно, Александр Иванович. Учите…

Ч: (неразборчиво)

Нескоромный: Братуличка, ну чуть позже. Как раз только доезжаю. Еще не дома. Получал очень важную оперативную информацию. Был на встрече.

Ч: И что?

Нескоромный: Отлично. Идем в атаку. Все хорошо. Ну чуть-чуть осталось.

Разговор Нескоромного с "Владыкой"

Владыка: С праздником, дорогой!

Нескоромный: Здравия желаю!

Владыка: И вам здравия желаю!

Нескоромный: Как там? Я прозевал Владимира Владимировича, первый раз в жизни, йопересете.

Владыка: Я его посмотрел уже пару раз.

Нескоромный: Не, он красавчик. Сила.

Владыка: Хорошо сказал, так нормальненько.

Нескоромный: Уверенно. Я, кстати, целый день хотел вас набрать, вы себе не представляете. Целый день хотел набрать. Я так понял, что там опять тучи сгущаются, да? Газуют эти дебилы?

Владыка: Ну в обычном своем режиме, стандартном.

Нескоромный: Ну что-то типа я не понял по высказываниям, что-то Варфоломей невменяемый, что-то там наговорил. Он что-то лишил нас статуса какого-то? РПЦ… наш УПН, украинскую?

Владыка: Не перейматесь, батенька.

Нескоромный: Не заморачиваться, да?

Владыка: Не заморачивайтесь, спокойно.

Нескоромный: Ну, Владыка, с Новым годом, с новым счастьем.

Владыка: И вас тоже, батенька, дорогой, с праздничком.

Нескоромный: Всего самого наилучшего, здоровья, не болеть. Московской нашей там семье – привет. Увидимся уже в новом году – почаевничаем.

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