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ВАКС зібрав збори і закликав ВРП не підривати його незалежність

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:46

Судді Вищого антикорупційного суду схвалили заяву, в якій закликали Вищу раду правосуддя забезпечити гарантії незалежності ВАКС.

Джерело: сайт ВАКС за результатами зборів суддів

Дослівно з заяви: "Збори суддів закликають ВРП як орган суддівського врядування утриматися від дій, що можуть підривати незалежність ВАКС, завдавати шкоди авторитету правосуддя".  

Деталі: Також збори ВАКС закликали органи суддівського самоврядування та президента вжити заходів для "забезпечення конституційних гарантій незалежності ВАКС".   

У ВАКС появу такої заяви пояснили тим, що ВРП намагається притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності за правову позицію, висловлену в судових рішеннях, а також ухвалену у справах, що викликають значний суспільний резонанс. 

Таким чином, на думку суддів, нівелюється значення встановлених законодавством судових процедур, зокрема, процедури оскарження судових рішень.

А це створює серйозні перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами і здійснення судом судового розгляду.

Також у суддів ВАКС "викликали занепокоєння" дії члена ВРП, який неправомірно витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої судді ще не закінчили, для оцінки вчинених суддями процесуальних дій та ухвалених рішень.

Українська правда


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