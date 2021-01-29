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Збори ВАКС закликали ВРП не підривати його незалежність

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:46
Збори ВАКС закликали ВРП не підривати його незалежність
Фото politarena.com.ua

Судді Вищого антикорупційного суду схвалили заяву, в якій закликали Вищу раду правосуддя забезпечити гарантії незалежності ВАКС.

Джерело: сайт ВАКС за результатами зборів суддів

Дослівно з заяви: "Збори суддів закликають ВРП як орган суддівського врядування утриматися від дій, що можуть підривати незалежність ВАКС, завдавати шкоди авторитету правосуддя".  

Деталі: Також збори ВАКС закликали органи суддівського самоврядування та президента вжити заходів для "забезпечення конституційних гарантій незалежності ВАКС".   

У ВАКС появу такої заяви пояснили тим, що ВРП намагається притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності за правову позицію, висловлену в судових рішеннях, а також ухвалену у справах, що викликають значний суспільний резонанс. 

Таким чином, на думку суддів, нівелюється значення встановлених законодавством судових процедур, зокрема, процедури оскарження судових рішень.

А це створює серйозні перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами і здійснення судом судового розгляду.

Також у суддів ВАКС "викликали занепокоєння" дії члена ВРП, який неправомірно витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої судді ще не закінчили, для оцінки вчинених суддями процесуальних дій та ухвалених рішень.

Передісторія: 

  • У листопаді 2020 року Колегія суддів Вищого антикорупційного суду повідомила Вищій раді правосуддя та генеральному прокурору, що один зі членів ВРП витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої не закінчено, і погрожував притягненням судді до відповідальності у випадку відмови.
  • Вища рада правосуддя заперечувала тиск і упередженість до ВАКС.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судВРП
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