Судді Вищого антикорупційного суду схвалили заяву, в якій закликали Вищу раду правосуддя забезпечити гарантії незалежності ВАКС.

Джерело: сайт ВАКС за результатами зборів суддів

Дослівно з заяви: "Збори суддів закликають ВРП як орган суддівського врядування утриматися від дій, що можуть підривати незалежність ВАКС, завдавати шкоди авторитету правосуддя".

Деталі: Також збори ВАКС закликали органи суддівського самоврядування та президента вжити заходів для "забезпечення конституційних гарантій незалежності ВАКС".

У ВАКС появу такої заяви пояснили тим, що ВРП намагається притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності за правову позицію, висловлену в судових рішеннях, а також ухвалену у справах, що викликають значний суспільний резонанс.

Таким чином, на думку суддів, нівелюється значення встановлених законодавством судових процедур, зокрема, процедури оскарження судових рішень.

А це створює серйозні перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних проваджень правоохоронними органами і здійснення судом судового розгляду.

Також у суддів ВАКС "викликали занепокоєння" дії члена ВРП, який неправомірно витребував копії матеріалів судової справи, розгляд якої судді ще не закінчили, для оцінки вчинених суддями процесуальних дій та ухвалених рішень.

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