Расюк запевняє, що замовником вбивства "правої руки" Баканова був Нескоромний – джерело

Працівник Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки Юрій Расюк, погодився на угоду зі слідством.

Джерело: інформований співрозмовник у правоохоронних органах в коментарі "Українській правді"

Деталі: Расюк дав покази органам досудового слідства, але поки що не був допитаний у суді.

Зазначається, що разом із тим, у суді був допитаний свідок Сергій Артеменко, який за версією слідства мав стати виконавцем злочину.

За словами співрозмовника, Расюк під час допиту свідчив, що замовником в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

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