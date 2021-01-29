Расюк запевняє, що замовником вбивства "правої руки" Баканова був Нескоромний – джерело
Працівник Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки Юрій Расюк, погодився на угоду зі слідством.
Джерело: інформований співрозмовник у правоохоронних органах в коментарі "Українській правді"
Деталі: Расюк дав покази органам досудового слідства, але поки що не був допитаний у суді.
Зазначається, що разом із тим, у суді був допитаний свідок Сергій Артеменко, який за версією слідства мав стати виконавцем злочину.
За словами співрозмовника, Расюк під час допиту свідчив, що замовником в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.
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Передісторія:
- 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
- Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
- У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
- Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
- Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.