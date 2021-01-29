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Расюк запевняє, що замовником вбивства "правої руки" Баканова був Нескоромний – джерело

П'ятниця, 29 січня 2021, 22:47
ЗАТРИМАННЯ АНДРІЯ РАСЮКА, ФОТО "ЦЕНЗОР.НЕТ"

Працівник Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки Юрій Расюк, погодився на угоду зі слідством.

Джерело: інформований співрозмовник у правоохоронних органах в коментарі "Українській правді"

Деталі: Расюк дав покази органам досудового слідства, але поки що не був допитаний у суді.

Зазначається, що разом із тим, у суді був допитаний свідок Сергій Артеменко, який за версією слідства мав стати виконавцем злочину.

За словами співрозмовника, Расюк під час допиту свідчив, що замовником в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова був колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

Знати більше: Таємні матеріали СБУ: Хто замовив напад на "праву руку" Баканова і до чого тут брат Єрмака

Передісторія:

  • 23 січня стало відомо, що працівника СБУ Юрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.
  • Суд арештував Расюка на 60 діб без можливості внесення застави.
  • У СБУ повідомили, що за замах на Наумова пропонували $50 тисяч.
  • Замовником нападу слідство вважає колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного. Йому оголосили підозру, чоловіка розшукують.
  • Правоохоронці оприлюднили записи розмов фігурантів, де вони обговорюють суму винагороди для нападників, організацію та мотиви.

Українська правда


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