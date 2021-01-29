Расюк уверяет, что заказчиком убийства "правой руки" Баканова был Нескоромный – источник

Работник Антитеррористического центра СБУ, подозреваемого в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности Юрий Расюк, согласился на сделку со следствием.

Источник: информированный источник в правоохранительных органах в комментарии "Украинской правде"

Детали: Расюк дал показания органам досудебного следствия, но пока не был допрошен в суде.

Отмечается, что вместе с тем, в суде был допрошен свидетель Сергей Артёменко, который по версии следствия должен был стать исполнителем преступления.

По словам собеседника, Расюк во время допроса говорил, что заказчиком в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

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