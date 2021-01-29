Расюк уверяет, что заказчиком убийства "правой руки" Баканова был Нескоромный – источник
Работник Антитеррористического центра СБУ, подозреваемого в подготовке убийства руководителя одного из подразделений Службы безопасности Юрий Расюк, согласился на сделку со следствием.
Источник: информированный источник в правоохранительных органах в комментарии "Украинской правде"
Детали: Расюк дал показания органам досудебного следствия, но пока не был допрошен в суде.
Отмечается, что вместе с тем, в суде был допрошен свидетель Олег Артёменко, который по версии следствия должен был стать исполнителем преступления.
По словам собеседника, Расюк во время допроса говорил, что заказчиком в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова был бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что сотрудника СБУ Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что за покушения на Наумова предлагали $50 тысяч.
- Следствие считает заказчиком нападения бывшего зама главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Ему объявили подозрение, мужчину разыскивают.
- Правоохранители обнародовали записи разговоров фигурантов, где они обсуждают сумму вознаграждения для нападающих, организацию и мотивы.