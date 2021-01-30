Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac – Ляшко

Якщо в Україну одночасно буде доставлено вакцини Pfizer (в рамках програми COVAX) і китайську Sinovac, то в першу чергу для вакцинації медпрацівників використовуватимуть Pfizer.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC News Україна

Пряма мова: "Pfizer відразу піде на мобільні бригади і для вакцинації медичних працівників.

Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів.

Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів. Якщо приїде 300 тисяч Pfizer, вистачить для лікарів і соціальних працівників. Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів".

Деталі: Ляшко ствердно відповів на питання, чи тим, кому не вистачить вакцини Pfizer, будуть робити щеплення Sinovac.

Водночас він не відповів на питання про те, як обиратимуть першу людину, якій будуть робити щеплення в Україні, проте зазначив, що першими вакцинуються медичні працівники.

Пряма мова: "Вона (перша вакцинація – ред.) буде під камерами, це завжди відбувається. Будь-який медпрацівник, який надає допомогу хворим на COVID-19, є героєм, тому перша вакцинація може бути зроблена будь-кому. Вони заслужили бути вакцинованими, бути в ефірі".

Деталі: Ляшко також запевнив, що до кінця травня в Україні почнеться масова вакцинація від COVID-19. Однак, на його думку, купити вакцини в аптеках чи робити їх у приватних лікарнях українці зможуть не раніше другого півріччя 2021 року.

Головний санітарний лікар зазначив, що вакцинуватимуть також тих людей, які перехворіли на коронавірус.

Пряма мова: "Так, будуть. Людина може перехворіти і мати імунітет. ВООЗ говорить, що це гарантія захисту на шість місяців. Але, яка достовірна інформація, що людина перехворіла на коронавірус? Ми не будемо нікого тестувати, ми рекомендуватимемо вакцинацію незалежно від того, хворіла людина, чи ні.

Вакцина передбачена для всіх українців. Вакцинація буде добровільною, змушувати вакцинуватися ніхто не буде.

Але за умов обмеженого доступу до вакцин, коли точно встановлено, що медпрацівник перехворів, ми можемо рекомендувати йому перенести перше щеплення на 3-6 місяців. Бо поки що ця людина захищена. Але тільки за умов обмеженої кількості вакцин".

Що передувало: За словами Ляшка, вакцинація від COVID-19 в Україні може початися 15 лютого – орієнтовно тоді в Україну привезуть перші вакцини.

29 січня Ляшко презентував Календарний план вакцинації населення у 2021 році, який передбачає додаткову закупівлю близько 15 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Передісторія:

У листопаді 55% українців заявляли, що готові зробити щеплення від COVID-19, якщо вакцина буде безкоштовною, 40% – не готові.

У січні стало відомо, що 52% українців не готові вакцинуватись від COVID-19, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними. Готові вакцинуватись 39%.

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