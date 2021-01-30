Кому не хватит вакцины Pfizer, будут прививать Sinovac – Ляшко

Если в Украину одновременно будут доставлены вакцины Pfizer (в рамках программы COVAX) и китайская Sinovac, то в первую очередь для вакцинации медработников будут использовать Pfizer.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина

Прямая речь: "Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников.

Pfizer будет ехать из холодильника с температурой -80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней.

Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей. Если приедет 300 тысяч Pfizer, хватит для врачей и социальных работников. Приедет 100 тысяч доз, то только для врачей".

Детали: Ляшко утвердительно ответил на вопрос, будут ли тем, кому не хватит вакцины Pfizer, делать прививки Sinovac.

В то же время он не ответил на вопрос о том, как будут выбирать первого человека, которому будут делать прививку в Украине, однако отметил, что первыми прививаются медицинские работники.

Прямая речь: "Она (первая вакцинация – ред.) будет под камерами, это всегда происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным COVID-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире".

Детали: Ляшко также заверил, что до конца мая в Украине начнется массовая вакцинация от COVID-19. Однако, по его мнению, купить вакцины в аптеках или сделать их в частных больницах украинцы смогут не ранее второго полугодия 2021 года.

Главный санитарный врач отметил, что вакцинировать будут также тех людей, которые переболели коронавирусом.

Прямая речь: "Да, будут. Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какая достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет.

Вакцина предусмотрена для всех украинцев. Вакцинация будет добровольной, заставлять вакцинироваться никто не будет.

Но в условиях ограниченного доступа к вакцинам, когда точно установлено, что медработник переболел, мы можем рекомендовать ему перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Потому что пока этот человек защищен. Но только при условии ограниченного количества вакцин".

Что предшествовало: По словам Ляшко, вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

29 января Ляшко представил Календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Предыстория:

В ноябре 55% украинцев заявляли, что готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы.

В январе стало известно, что 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19, даже если прививки будут бесплатными. Готовы вакцинироваться 39%.

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