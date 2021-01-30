МЗС: "Форум" в Донецьку – приклад підривної діяльності РФ

Україна поінформує міжнародних партнерів про так званий "форум" в Донецьку, який вона вважає прикладом підривної діяльності Росії на Донбасі.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter

Дослівно: "Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. "Форум" в Донецьку – створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі".

Що передувало: 27 січня повідомлялося, що до Донецька їдуть російські пропагандисти для проведення форуму "руський Донбас".

28 січня на форумі в Донецьку терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" представили так звану доктрину "Руський Донбас", яка передбачає захоплення всіх територій Донецької та Луганської областей України.

Там же головний редактор одного з провідних пропагандистських телеканалів у Росії "Russia Today" Маргарита Симоньян закликала Росію "приєднати" Донбас, як Крим: "Росіє-матінко, забери Донбас додому!".

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке питання на порядку денному не стоїть.