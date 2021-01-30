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МИД: "Форум" в Донецке – пример подрывной деятельности РФ

Суббота, 30 января 2021, 11:18
МИД: Форум в Донецке – пример подрывной деятельности РФ

Украина проинформирует международных партнеров о так называемом "форуме" в Донецке, который она считает примером подрывной деятельности России на Донбассе.

Источник: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter

Дословно: "Российское руководство не оставляет идеи перекроить Украину под свои лекала. "Форум" в Донецке – создание препятствий для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе".

Что было раньше: 27 января сообщалось, что в Донецк едут российские пропагандисты для проведения форума "русский Донбасс".

28 января на форуме террористические группировки "ДНР" и "ЛНР" представили так называемую доктрину "Русский Донбасс", которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Там же главред одного из ведущих пропагандистских телеканалов в России "Russia Today" Маргарита Симоньян призвала Россию "присоединить" Донбасс, как Крым: "Россия-матушка, забери Донбасс домой!".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "такого вопроса на повестке дня не стоит". 

Украинская правда

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Темы: МИДДонбассДонецкРосcия
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