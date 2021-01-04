У Сербії проводять розслідування щодо прослуховування президента Вучича

Правоохоронні органи Сербії відкрили кримінальну справу щодо прослуховування президента країни Александара Вучича.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало сербське видання Novosti з посиланням на джерела в силових структурах.

За даними видання, слідство, яке суворо засекречено, триває вже деякий час. Справу веде Сектор внутрішнього контролю МВС країни.

На даний момент допитують співробітників Служби особливих методів розслідування Управління кримінальної поліції. Ця служба, крім іншого, відповідає за ведення електронного спостереження.

Видання повідомляє, що прослуховування президента розслідується як тяжкий кримінальний злочин за статтею "Спроба повалення конституційного ладу".

Міністр внутрішніх справ Олександр Вулін підтвердив у неділю, що президента Вучича прослуховували і що служби проводять розслідування.

"Ми докопаємося до істини, і судові органи зроблять свою справу. Ми повинні підтвердити, що президента прослуховували, і гарантувати, що це більше не повториться. Поки рано говорити про те, якою була мета прослуховування телефонних розмов президента, але вже точно не доводиться говорити про благі наміри", - сказав він.

Раніше Вучич заявив, що його прослуховували досить довго, рік або півтора року, і що у нього є докази - записи власних розмов. Сербський лідер заявив, що знає, хто стоїть за прослуховуванням.