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В Сербии проводят расследование о прослушивании президента Вучича

Понедельник, 4 января 2021, 11:58
В Сербии проводят расследование о прослушивании президента Вучича

Правоохранительные органы Сербии открыли уголовное дело о прослушке президента страны Александара Вучича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало сербское издание Novosti со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, следствие, которое строго засекречено, продолжается уже некоторое время. Дело ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны.

В настоящий момент допрашивают сотрудников Службы особых методов расследования Управления уголовной полиции. Эта служба, помимо прочего, отвечает за ведение электронного наблюдения.

Издание сообщает, что прослушивание президента расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье "Попытка свержения конституционного порядка".

Министр внутренних дел Александр Вулин подтвердил в воскресенье, что президента Вучича прослушивали и что службы проводят расследование.

"Мы докопаемся до истины, и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали, и гарантировать, что это больше не повторится. Пока рано говорить о том, какова была цель прослушивания телефонных разговоров президента, но уж точно не приходится говорить о благих намерениях", - сказал он.

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства - записи собственных разговоров. Сербский лидер заявил, что знает, кто стоит за прослушкой.

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Темы: Сербияпрослушкапрезидент
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