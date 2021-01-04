Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Сербии проводят расследование о прослушивании президента Вучича

Понедельник, 4 января 2021, 12:58

Правоохранительные органы Сербии открыли уголовное дело о прослушке президента страны Александара Вучича.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написало сербское издание Novosti со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, следствие, которое строго засекречено, продолжается уже некоторое время. Дело ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны.

В настоящий момент допрашивают сотрудников Службы особых методов расследования Управления уголовной полиции. Эта служба, помимо прочего, отвечает за ведение электронного наблюдения.

Издание сообщает, что прослушивание президента расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье "Попытка свержения конституционного порядка".

Министр внутренних дел Александр Вулин подтвердил в воскресенье, что президента Вучича прослушивали и что службы проводят расследование.

"Мы докопаемся до истины, и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали, и гарантировать, что это больше не повторится. Пока рано говорить о том, какова была цель прослушивания телефонных разговоров президента, но уж точно не приходится говорить о благих намерениях", - сказал он.

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства - записи собственных разговоров. Сербский лидер заявил, что знает, кто стоит за прослушкой.

Темы: Сербияпрослушкапрезидент


powered by lun.ua
Главное сегодня

аудиоУбийство Шеремета готовили спецлужбы Беларуси - аудиозапись из КГБ

инфографикаКоронавирус в Украине: менее 4,2 тыс. случаев за сутки, выздоровели больше

В Крыму избили дочь и жену политзаключенного – Тягнибок

"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Покупать российскую вакцину нет рациональных оснований – "Медзакупки"

видеоВ Минске снова проходят дворовые марши, несколько задержанных

Все новости...
Сербия
Сербия начала получать российский газ из "Турецкого потока"
В Белграде вандалы потушили вечный огонь, привезенный Лавровым
Сербия начала вакцинацию от COVID-19
Последние новости
13:04
С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров
12:58
В Сербии проводят расследование о прослушивании президента Вучича
12:27
Остатки средств в госказне сократились на 40% за месяц
12:26
В Турции разработали экспресс-тест, который определяет COVID-19 за несколько секунд
12:17
Полиция еще в декабре получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета
12:13
Курс валют на 4 января: межбанк, "черный" и наличный рынки
12:04
инфографикаВ Киеве еще полтысячи больных коронавирусом за сутки, 14 человек умерли
11:29
Цены на нефть достигли уровней февраля-марта
11:06
аудиоУбийство Шеремета готовили спецлужбы Беларуси - аудиозапись из КГБ
11:05
В Украине начнут проводить трансплантацию конечностей – МОЗ
Все новости...