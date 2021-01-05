Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд відмовився від примусового приводу Вовка: йому знову не обрали запобіжний

Вівторок, 5 січня 2021, 13:06
Суд відмовився від примусового приводу Вовка: йому знову не обрали запобіжний

Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: ЦПК

Деталі: Суддя Вовк зранку 5 січня знову не з’явився на засідання суде, де йому мали обрати запобіжний захід.

Під час засідання прокурори продемонстрували відео, як детективи НАБУ вручають Вовку повістку, а той її викидає і ховається в автівці.

Відзначається, що суддя Андрій Біцюк відмовився застосувати привід щодо Вовка.

Повний текст рішення суду оголосять 6 січня. Наступна спроба обрати запобіжний захід Вовку буде 12 січня об 11-00.

Через суддівський імунітет Вовка не можна арештувати. Для нього просять заставу у 3 млн грн.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

"Ти сумнівався у нашій політичній проституції?" Як нові плівки Вовка показали суддівську імперію влади

"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Нагадаємо:

  • 24 грудня детективи НАБУ вручили голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до антикорупційного суду. Вовк понад 3 місяці не з'являвся на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК.
  • У НАБУ повідомляли, що через його неявку до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів зверталися до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка, але вона так і не відреагувала.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

"Українська правда" у Threads

Теми: Павло Вовк Антикорупційний судсудОАСК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Павло Вовк
Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва: між законністю та правомірністю 
Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК
Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: