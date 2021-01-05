Суд відмовився від примусового приводу Вовка: йому знову не обрали запобіжний

Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: ЦПК

Деталі: Суддя Вовк зранку 5 січня знову не з’явився на засідання суде, де йому мали обрати запобіжний захід.

Під час засідання прокурори продемонстрували відео, як детективи НАБУ вручають Вовку повістку, а той її викидає і ховається в автівці.

Відзначається, що суддя Андрій Біцюк відмовився застосувати привід щодо Вовка.

Повний текст рішення суду оголосять 6 січня. Наступна спроба обрати запобіжний захід Вовку буде 12 січня об 11-00.

Через суддівський імунітет Вовка не можна арештувати. Для нього просять заставу у 3 млн грн.

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