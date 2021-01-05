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Суд відмовився від примусового приводу Вовка: йому знову не обрали запобіжний

Вівторок, 5 січня 2021, 14:06

Вищий антикорупційний суд відмовився застосувати примусовий привід щодо голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Джерело: ЦПК

Деталі: Суддя Вовк зранку 5 січня знову не з’явився на засідання суде, де йому мали обрати запобіжний захід.

Під час засідання прокурори продемонстрували відео, як детективи НАБУ вручають Вовку повістку, а той її викидає і ховається в автівці.

Відзначається, що суддя Андрій Біцюк відмовився застосувати привід щодо Вовка.

Повний текст рішення суду оголосять 6 січня. Наступна спроба обрати запобіжний захід Вовку буде 12 січня об 11-00.

Через суддівський імунітет Вовка не можна арештувати. Для нього просять заставу у 3 млн грн.

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Нагадаємо:

  • 24 грудня детективи НАБУ вручили голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до антикорупційного суду. Вовк понад 3 місяці не з'являвся на засідання суду, де йому мали б обрати запобіжний захід. Також повістки ігнорували в ОАСК.
  • У НАБУ повідомляли, що через його неявку до суду, відсутність за місцем проживання, переховування від детективів зверталися до генпрокурорки Ірини Венедіктової з проханням ініціювати перед ВРП питання про дозвіл на затримання та взяття від варту Вовка, але вона так і не відреагувала.
  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Теми: Павло Вовк Антикорупційний судсудОАСК


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