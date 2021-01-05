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Країни Перської затоки домовились зупинити трирічну ворожнечу з Катаром

Вівторок, 5 січня 2021, 17:54

Держави Перської затоки у вівторок підписали угоду, щоб припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Jazeera.

5 січня лідери країн Перської затоки зібралися у Саудівській Аравії на щорічний саміт на тлі прориву в тривалій суперечці, яка виникла між очолюваним Саудівською Аравією блоком країн та Катаром.  

Саудівська Аравія погодилася відкрити сухопутні, морські та повітряні кордони з Катаром після трирічної незгоди.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив, що країни-члени Ради співробітництва арабських держав Перської затоки домовились про угоду про "солідарність і стабільність", щоб припинити блокаду Катару. Зміст угоди наразі не відомий.

На саміті також був присутній старший радник і зять президента США Джаред Кушнер. Катар і Саудівська Аравія - головні союзники США на Близькому Сході.

У червні 2017 року Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати та Бахрейн розірвали дипломатичні та економічні зв’язки з Катаром, чим спровокували глибоку кризу у Перській затоці.

Причиною таких заходів стало звинувачення влади Катару у підтримці терористичної діяльності, в тому числі "Аль-Каїди" та "Ісламської держави". Катар називав звинувачення сусідів безпідставними.

Хоча рішення Саудівської Аравії є важливою віхою до врегулювання кризи в Перській затоці, шлях до повного примирення далеко не гарантований.

Наразі невідомо, на які значні поступки, якщо вони були, пішов Катар. 

Трирічний бойкот зблизив Катар із конкурентами Саудівської Аравії Туреччиною та Іраном.

Читайте більше: Катарські історії: як нова криза у Перській затоці загрожує інтересам України



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