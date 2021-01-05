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Міністр охорони здоров’я Латвії йде у відставку через провал з програмою вакцинації

Вівторок, 5 січня 2021, 19:41

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш висловила недовіру міністру охорони здоров'я Ілзе Вінькеле через проблеми з імунізацією населення від коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Каріньш заявив, що Латвія перебуває на вирішальному моменті боротьби з епідемією, і єдиний спосіб скасувати обмеження та повернутися до нормального життя - провести максимально швидку імунізацію суспільства.

"Вже з початку другої хвилі пандемії ми боремося з наслідками того, що коли могли діяти швидко і на випередження, не було ясного і зрозумілого плану дій", - сказав Каріньш.

За його словами, план повинен пояснювати, як за найкоротший термін забезпечити доступність вакцин для всього суспільства, а також яким повинен бути ідеальний логістичний і комунікаційний процес. 

"З огляду на всі ці обставини я вирішив висловити недовіру міністру, про що поінформував партнерів по коаліції. У команді уряду я чекаю енергійну людину з чітким баченням, як переконливо керувати і відновити нашу нинішню боротьбу з пандемією", - заявив Каріньш.

Каріньш вже публічно критикував Вінькеле в листопаді минулого року, коли поскаржився на темп міністра в питаннях Covid-19.

Вінькеле заявила, що приймає вимогу прем'єр-міністра покинути посаду.

Нагадаємо, прем’єр-міністру Нідерландів довелось виправдовуватись за старт вакцинації останніми в ЄС.

Теми: вакцинаціяЛатвіякоронавірус
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