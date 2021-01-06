Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддя КС Сліденко хоче емігрувати, скаржиться на тиск із ОП

Середа, 6 січня 2021, 15:01
Суддя КС Сліденко хоче емігрувати, скаржиться на тиск із ОП

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявляє, що тиск з Офісу президента на нього триває і він планує покинути Україну. 

Джерело: суддя Сліденко в коментарі "5 каналу

Пряма мова: "Я і планую це зробити (емігрувати – ред.), нічого не змінилося. Я чекаю відставки. Заява лежить на столі. Розглянуть, коли буде засідання. Я попросив охорону – мені її не надали. Мені дали зрозуміти, що тут працювати не буду".

Деталі: Сліденко вкотре сказав, що на нього тиснуть з Офісу президента і "доходить навіть до дрібниць, які не мають стосунку до КСУ".

Цьому передувало: 30 жовтня 2020 року Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, заявив, що з Офісу президента на нього тиснули – і він написав заяву про відставку

Голова КС Олександр Тупицький на брифінгу перед Ігорем Сліденком також звинуватив оточення президента в атаці на Конституційний суд і в намаганні створити "кнопочний" КС.

Передісторія: 

  • 27 жовтня 2020 року за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
  • 15 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.

"Українська правда" в Threads

Теми: КСОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: