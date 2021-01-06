Суддя КС Сліденко хоче емігрувати, скаржиться на тиск із ОП
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявляє, що тиск з Офісу президента на нього триває і він планує покинути Україну.
Джерело: суддя Сліденко в коментарі "5 каналу"
Пряма мова: "Я і планую це зробити (емігрувати – ред.), нічого не змінилося. Я чекаю відставки. Заява лежить на столі. Розглянуть, коли буде засідання. Я попросив охорону – мені її не надали. Мені дали зрозуміти, що тут працювати не буду".
Деталі: Сліденко вкотре сказав, що на нього тиснуть з Офісу президента і "доходить навіть до дрібниць, які не мають стосунку до КСУ".
Цьому передувало: 30 жовтня 2020 року Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко, який був доповідачем у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, заявив, що з Офісу президента на нього тиснули – і він написав заяву про відставку.
Голова КС Олександр Тупицький на брифінгу перед Ігорем Сліденком також звинуватив оточення президента в атаці на Конституційний суд і в намаганні створити "кнопочний" КС.
Передісторія:
- 27 жовтня 2020 року за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- 15 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції після рішення Конституційного суду.