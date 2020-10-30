Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова КС - Зеленському про "сюрпризи": Хочете кнопочний суд?

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 12:41
Голова КС - Зеленському про сюрпризи: Хочете кнопочний суд?

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що в президента Володимира Зеленського є бажання створити новий Конституційний суд, який би був йому підконтрольний.

Джерело: Тупицький на брифінгу 

Пряма мова: "В РНБО кажуть, як я з преси читаю: невідомо, що завтра чекати від Конституційного суду України. Я задаю собі питання: а повинно бути відомо? Кому повинно бути відомо, що чекати завтра від Конституційного суду? 

То, напевно, є бажання створити новий Конституційний суд, який буде повідомляти (владі - ред.). Чи будуть ці рішення конституційні? Важко сказати. Тоді треба поміняти закон про Конституційний суд, Конституцію поміняти.

Конституційний суд можна реформувати, але в конституційний спосіб. Навіть приймаючи нову Конституцію в 2016 році, зміни до Конституції, Конституційний суд вивели з системи правосуддя і виокремли в окремий, 12-й, підрозділ Конституції. На мою думку, це правильно. Це була кардинальна реформа. Суд став балансом над гілками влади…".

Деталі: Тупицький зазначив, що суд, який тепер хочуть змінити повністю, і так постійно оновлюється згідно з законодавством. Зараз є три вільні вакансії, а до кінця каденції Зеленського мають змінитися ще 5 - тобто загалом 8 суддів КС: "8 провладних можуть бути суддів, і це нормально".

Він наголосив, що те, що КС зараз має 15 суддів замість 18-ти, бо "більше року не заповнюються вакансії", - також впливає на роботу суду.

Але зазначив, що трьох суддів немає так довго, бо "йдуть конкурси, хтось хоче своїх суддів", але призначити суддів швидко й неможливо. "Турборежим" у призначенні суддів призведе до "свого" КС.

Пряма мова: "Мета цього всього - створити нейтральний, послушний, кнопочний суд: нажали кнопку - отам справа, підніміть її, розгляньте, відпочивайте. Відпустили кнопку. Нажали кнопку - знову справа. Тоді всі все знають, не треба й доповідати. Невідомо, що завтра чекати від КС? При кнопочній системі все буде спрогнозовано, що і як розглядає суд.

Цього хочуть наші європейські донори, на що вони тратять великі кошти? Я сумніваюся, я мав змогу спілкуватися з ними особисто. Я вважаю, що їхня позиція ніколи не буде зазіхати на нинішній склад Конституційного суду, а все інше - викривлення ситуації і використання провокаційних дій.

Я навіть не звинувачую президента… Але оточення президента - в принципі, мені відомо, хто за цим стоїть - вони роблять погану роботу".

Інші подробиці: Тупицький також обурився, що на засідання Ради національної безпеки й оборони запросили голову Національного агентства з запобігання корупції, але не запросили голову КС. Також президент не зустрівся з ним. "Як приймаються тоді висновки і рішення?", - дивується він.

Голова КС заявив, що НАЗК "розігнало" ситуацію "що все пропало з боротьбою з корупцією". За його словами, це не так, бо великий блок проблем із корупцією виділено в окреме провадження - і суд щодо нього ще рішення не приймав: "Це не турборежим".

Цьому передувало: 29 жовтня на екстреному засіданні РНБО через рішення КС про неконституційність деяких антикорупційних норм президент Володимир Зеленський сказав, що Україна втратить підтримку партнерів. А найголовніше, за його словами: "Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра, чи післязавтра. Чи ви впевнені, що вони бачать і чують зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться".

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • В Європейському Союзі заявили, що це рішення КС може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.
  • Президент Володимир Зеленський терміново скликав Раду національної безпеки й оборони, після чого вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів КС визнати його рішення про декларування "нікчемним" і таким, що не має правових наслідків.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: КСЗеленськийРНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: