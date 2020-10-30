Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Голова КС - Зеленському про "сюрпризи": А повинно бути інакше?

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 13:41

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що в президента Володимира Зеленського є бажання створити новий Конституційний суд, який би звітував йому про свої рішення.

Джерело: Тупицький на брифінгу 

Пряма мова: "В РНБО кажуть, як я з преси читаю: невідомо, що завтра чекати від Конституційного суду України. Я задаю собі питання: а повинно бути відомо? Кому повинно бути відомо, що чекати завтра від Конституційного суду? 

То, напевно, є бажання створити новий Конституційний суд, який буде повідомляти (владі - ред.). Чи будуть ці рішення конституційні? Важко сказати. Тоді треба поміняти закон про Конституційний суд, Конституцію поміняти.

Конституційний суд можна реформувати, але в конституційний спосіб. Навіть приймаючи нову Конституцію в 2016 році, зміни до Конституції, Конституційний суд вивели з системи правосуддя і виокремли в окремий, 12-й, підрозділ Конституції. На мою думку, це правильно. Це була кардинальна реформа. Суд став балансом над гілками влади…".

Деталі: Тупицький зазначив, що суд, який тепер хочуть оновити, і так постійно оновлюється згідно з законодавством. Зараз є три вільні вакансії, а до кінця каденції Зеленського загалом мають змінитися 8 суддів КС.

Він наголосив, що те, що КС зараз має 15 суддів замість 18-ти, бо "більше року не заповнюються вакансії", - також впливає на роботу суду.

Тупицький також обурився, що на засідання Ради національної безпеки й оборони запросили голову НАЗК, але не запросили голову КС: "Як приймаються тоді висновки і рішення?".

Голова КС заявив, що НАЗК "розігнало" ситуацію "що все пропало з боротьбою з корупцією". За його словами, це не так, бо великий блок проблем із корупцією виділено в окреме провадження - і суд щодо нього ще рішення не приймав: "Це не турборежим".

Цьому передувало: 29 жовтня на екстреному засіданні РНБО через рішення КС про неконституційність деяких антикорупційних норм президент Володимир Зеленський сказав, що Україна втратить підтримку партнерів. А найголовніше, за його словами: "Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра, чи післязавтра. Чи ви впевнені, що вони бачать і чують зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться".

Теми: КСЗеленськийРНБО


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

фотоАкція під КС: люди кидають шини і палять фаєри

8,3 тисячі хворих на COVID і 173 померлих - в Україні нові антирекорди

Загострення на Донбасі: двоє загиблих та двоє поранених

Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КСУ: текст законопроєкту

Усі новини...
КС
Голова КС Тупицький: На допит в ДБР не піду, цій справі вже 7 років
Голова КС про законопроєкт Зеленського: Має ознаки конституційного перевороту
Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади
Останні новини
13:41
Голова КС - Зеленському про "сюрпризи": А повинно бути інакше?
13:40
Голова КС Тупицький: На допит в ДБР не піду, цій справі вже 7 років
13:25
Уряд виділить додаткові кошти на закупівлю обладнання для лабораторій та експрес-тестів
13:25
Схема на 50 мільйонів: ВАКС арештував першого заступника директора порту "Південний"
13:18
СБУ позбавлять нагляду за економічними злочинами – нардеп
13:17
Мін’юст підтримує політичне вирішення кризи в КС
12:59
Голова КС про законопроєкт Зеленського: Має ознаки конституційного перевороту
12:47
Apple втратила 100 мільярдів через відтермінування презентації iPhone
12:38
Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади
12:35
Глава КС про незадекларовану землю в Криму: Готовий відповідати
Усі новини...