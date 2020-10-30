Голова Конституційного суду Олександр Тупицький вважає, що в президента Володимира Зеленського є бажання створити новий Конституційний суд, який би був йому підконтрольний.

Джерело: Тупицький на брифінгу

Пряма мова: "В РНБО кажуть, як я з преси читаю: невідомо, що завтра чекати від Конституційного суду України. Я задаю собі питання: а повинно бути відомо? Кому повинно бути відомо, що чекати завтра від Конституційного суду?

То, напевно, є бажання створити новий Конституційний суд, який буде повідомляти (владі - ред.). Чи будуть ці рішення конституційні? Важко сказати. Тоді треба поміняти закон про Конституційний суд, Конституцію поміняти.

Конституційний суд можна реформувати, але в конституційний спосіб. Навіть приймаючи нову Конституцію в 2016 році, зміни до Конституції, Конституційний суд вивели з системи правосуддя і виокремли в окремий, 12-й, підрозділ Конституції. На мою думку, це правильно. Це була кардинальна реформа. Суд став балансом над гілками влади…".

Деталі: Тупицький зазначив, що суд, який тепер хочуть змінити повністю, і так постійно оновлюється згідно з законодавством. Зараз є три вільні вакансії, а до кінця каденції Зеленського мають змінитися ще 5 - тобто загалом 8 суддів КС: "8 провладних можуть бути суддів, і це нормально".

Він наголосив, що те, що КС зараз має 15 суддів замість 18-ти, бо "більше року не заповнюються вакансії", - також впливає на роботу суду.

Але зазначив, що трьох суддів немає так довго, бо "йдуть конкурси, хтось хоче своїх суддів", але призначити суддів швидко й неможливо. "Турборежим" у призначенні суддів призведе до "свого" КС.

Пряма мова: "Мета цього всього - створити нейтральний, послушний, кнопочний суд: нажали кнопку - отам справа, підніміть її, розгляньте, відпочивайте. Відпустили кнопку. Нажали кнопку - знову справа. Тоді всі все знають, не треба й доповідати. Невідомо, що завтра чекати від КС? При кнопочній системі все буде спрогнозовано, що і як розглядає суд.

Цього хочуть наші європейські донори, на що вони тратять великі кошти? Я сумніваюся, я мав змогу спілкуватися з ними особисто. Я вважаю, що їхня позиція ніколи не буде зазіхати на нинішній склад Конституційного суду, а все інше - викривлення ситуації і використання провокаційних дій.

Я навіть не звинувачую президента… Але оточення президента - в принципі, мені відомо, хто за цим стоїть - вони роблять погану роботу".

Інші подробиці: Тупицький також обурився, що на засідання Ради національної безпеки й оборони запросили голову Національного агентства з запобігання корупції, але не запросили голову КС. Також президент не зустрівся з ним. "Як приймаються тоді висновки і рішення?", - дивується він.

Голова КС заявив, що НАЗК "розігнало" ситуацію "що все пропало з боротьбою з корупцією". За його словами, це не так, бо великий блок проблем із корупцією виділено в окреме провадження - і суд щодо нього ще рішення не приймав: "Це не турборежим".

Цьому передувало: 29 жовтня на екстреному засіданні РНБО через рішення КС про неконституційність деяких антикорупційних норм президент Володимир Зеленський сказав, що Україна втратить підтримку партнерів. А найголовніше, за його словами: "Ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра, чи післязавтра. Чи ви впевнені, що вони бачать і чують зворотню реакцію суспільства, що вони зупиняться".

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