Гімн Росії на чемпіонаті світу замінять музикою Чайковського

На чемпіонаті світу з ковзанярського спорту гімн Росії через санкції замінять музикою Чайковського.

Джерело: РБК, який цитує директорку Союзу ковзанярів Росії (СКР) Варвару Баришеву

Пряма мова: "ISU повідомив нам, що ми можемо вибрати музичну тему самі на узгодження. Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородженні наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з 1-го концерту Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив".

"Нам хотілося, щоб музика була урочистою, впізнаваною в усьому світі і при цьому відсилала до багатющої культурної спадщини нашої країни".

Деталі: Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії на два роки заборонили використовувати гімн на олімпіадах і чемпіонатах світу.

За словами Баришевої, мелодія, яка заміняє гімн, повинна бути впізнаваною в усьому світі.

Чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях 2021 пройде з 11 по 14 лютого на ковзанці "Тіалф" в голландському Херенвені.

Чемпіонат світу з шорт-треку запланований на 5-7 березня в голландському Дордрехті.

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