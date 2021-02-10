Гімн Росії на чемпіонаті світу замінять музикою Чайковського
На чемпіонаті світу з ковзанярського спорту гімн Росії через санкції замінять музикою Чайковського.
Джерело: РБК, який цитує директорку Союзу ковзанярів Росії (СКР) Варвару Баришеву
Пряма мова: "ISU повідомив нам, що ми можемо вибрати музичну тему самі на узгодження. Ми обговорили різні ідеї щодо тієї музики, яка могла б звучати на нагородженні наших спортсменів. Проконсультувалися з командою. Вирішили вибрати музичну тему з 1-го концерту Петра Ілліча Чайковського, і ISU нам її погодив".
"Нам хотілося, щоб музика була урочистою, впізнаваною в усьому світі і при цьому відсилала до багатющої культурної спадщини нашої країни".
Деталі: Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства Росії на два роки заборонили використовувати гімн на олімпіадах і чемпіонатах світу.
За словами Баришевої, мелодія, яка заміняє гімн, повинна бути впізнаваною в усьому світі.
Чемпіонат світу з ковзанярського спорту на окремих дистанціях 2021 пройде з 11 по 14 лютого на ковзанці "Тіалф" в голландському Херенвені.
Чемпіонат світу з шорт-треку запланований на 5-7 березня в голландському Дордрехті.
Передісторія:
- У липні 2019 року Всесвітнє антидопінгове агентство підозрювало 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
- 25 листопада 2019 року Комітет із відповідності ВАДА запропонував відсторонити Росію від міжнародних турнірів на 4 роки.
- 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав обґрунтованим рішення ВАДА позбавити Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) статусу відповідності та застосував санкції до РФ строком на два роки.
- У Росії забрали право приймати Чемпіонат світу з боротьби через санкції.