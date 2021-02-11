"Слуга народу" планує висунути стронгмена Вірастюка у Раду
Партія "Слуга народу" може висунути українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у політсилі, "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Очікується, що 11 лютого на з'їзді партії "Слуга народу" висунуть кандидатів у народні депутати в 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради.
Довибори до парламенту призначено на 28 березня 2021 року.
У 87-му окрузі конкуренцію Василю Вірастюку можуть скласти відома за суперечками з президентом Володимиром Зеленським Олена Біленька (Маруся Звіробій) та екс-директор "Буковелю" Олександр Шевченко.
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Передісторія:
- Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 відбудуться 28 березня, бо колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.
- 29 січня партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.
- 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала екс-директора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка кандидатом в народні депутати на 87 виборчому окрузі.