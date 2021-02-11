Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуга народу" планує висунути стронгмена Вірастюка у Раду

Четвер, 11 лютого 2021, 11:17
Facebook Василя Вірастюка

Партія "Слуга народу" може висунути українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у політсилі, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Очікується, що 11 лютого на з'їзді партії "Слуга народу" висунуть кандидатів у народні депутати в 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради.

Довибори до парламенту призначено на 28 березня 2021 року.

У 87-му окрузі конкуренцію Василю Вірастюку можуть скласти відома за суперечками з президентом Володимиром Зеленським Олена Біленька (Маруся Звіробій) та екс-директор "Буковелю" Олександр Шевченко. 

Читайте також: Один день з Василем Вірастюком. Святий Миколай, рани 90-х, курка з перцем і страхи силача

Передісторія:

  • Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 відбудуться 28 березня, бо колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.
  • 29 січня партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.
  • 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала екс-директора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка кандидатом в народні депутати на 87 виборчому окрузі.

Теми: Слуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК

"Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення закону про мову

Ворожий снайпер убив ще одного військового на Донбасі

"Слуга народу" планує висунути стронгмена Вірастюка у Раду

Козак купив 112 та NewsOne за 103 млн з офшорів цивільної дружини – ЦПК

Європарламент закликав Україну активізувати боротьбу з корупцією і впливом олігархів

Усі новини...
Слуга народу
У Венедіктової почали розслідувати втручання Іллі Павлюка в діяльність нардепів – ЗМІ
Щасливчик: нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею
Корнієнко: Напівзаморожений стан КС – це добре
Останні новини
13:52
фотоЗеленский вилетів на передову Донбасу із послами G7
13:49
Президент Євроради відвідає Україну 2-3 березня, планується поїздка на Донбас
13:30
соцопитуванняПісля санкцій проти каналів Медведчука рейтинг ОПЗЖ почав падати
13:21
Думки українців щодо блокування каналів Медведчука розділились
13:15
Мінфін та МВФ хочуть звести бюджетний дефіцит до 3,5% у 2022 році
13:05
Аваков анонсував два масштабні проєкти МВС
13:01
відео"Медзакупівлі" відповіли, що МОЗ сам спровокував зрив закупівель 
12:39
Курс валют на 11 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:39
Проспекту Бандери повернули назву "Московський": рішення скандального ОАСК
12:35
Помер "імператор порнографії", засновник журналу Hustler
Усі новини...