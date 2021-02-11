"Слуга народу" планує висунути стронгмена Вірастюка у Раду

Партія "Слуга народу" може висунути українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у політсилі, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Очікується, що 11 лютого на з'їзді партії "Слуга народу" висунуть кандидатів у народні депутати в 50-му і 87-му виборчих округах на проміжних виборах до Верховної Ради.

Довибори до парламенту призначено на 28 березня 2021 року.

У 87-му окрузі конкуренцію Василю Вірастюку можуть скласти відома за суперечками з президентом Володимиром Зеленським Олена Біленька (Маруся Звіробій) та екс-директор "Буковелю" Олександр Шевченко.

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