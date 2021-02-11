"Слуга народа" планирует выдвинуть стронгмена Вирастюка в Раду
Партия "Слуга народа" может выдвинуть украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.
Источник: собеседники "Украинской правды" в политсиле, "Интерфакс-Украина"
Детали: Ожидается, что 11 февраля на съезде партии "Слуга народа" выдвинут кандидатов в народные депутаты в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду.
Довыборы в парламент назначены на 28 марта 2021 года.
В 87-м округе конкуренцию Василию Вирастюку могут составить известная по спорам с президентом Владимиром Зеленским Елена Беленькая (Маруся Зверобой) и экс-директор "Буковеля" Александр Шевченко.
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Предыстория:
- Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 пройдут 28 марта, потому что бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа стал мэром города Надворная Ивано-Франковской области.
- 29 января партия "Европейская солидарность" во время своего съезда выдвинула военную и волонтера Елену Беленькую, известную как Маруся Зверобой, кандидатом на довыборах в Раду в 87 округе.
- 9 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-директора туристического комплекса "Буковель" Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты на 87 избирательном округе.