"Слуга народа" планирует выдвинуть стронгмена Вирастюка в Раду

Партия "Слуга народа" может выдвинуть украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Источник: собеседники "Украинской правды" в политсиле, "Интерфакс-Украина"

Детали: Ожидается, что 11 февраля на съезде партии "Слуга народа" выдвинут кандидатов в народные депутаты в 50-м и 87-м избирательных округах на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Довыборы в парламент назначены на 28 марта 2021 года.

В 87-м округе конкуренцию Василию Вирастюку могут составить известная по спорам с президентом Владимиром Зеленским Елена Беленькая (Маруся Зверобой) и экс-директор "Буковеля" Александр Шевченко.

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