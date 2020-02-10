"Звіробій" у суді: Зеленському не погрожувала, а давала поради

Військова Олена Біленька, відома як Маруся Звіробій, заявила у суді, що не змовлялася з Софією Фединою погрожувати президенту Володимиру Зеленському, що вони закликали його бути обачним.

Джерело: засідання Печерського райсуду Києва, який обирає запобіжний захід Біленькій

Пряма мова: "У ваших документах я прочитала: злочинний умисел і попередня змова. Ви довели, що він злочинний? Ви довели попередню змову, в чому попередня змова? Ви нічого цього не довели. Ці два слова означають "шить справу".

Ми з Софією не домовлялися попередньо погрожувати президенту. Те, що зараз відбувається, означає, що той, хто попередньо домовиться зробити стрім на будь-яку тему, має зважати, що він уже ходить під статтею. Вибір теми відповідав часу, в який ми це записували…

Пан Рябошапка, генпрокурор наш драгоценний, заявив, що ми небезпечні тим, що нас багато людей слухають і дивляться… Тобто кожен блогер, якого дивиться багато людей, уже підпадає під справу.

Коли нашого теперішнього президента дивилися мільйони, а не як мене десятки тисяч, – і він то хоронив Порошенка, то розстрілював Верховну Раду – у нас була демократія і свобода слова, і на цій свободі слова цей Зеленський став президентом.

А тепер за такі саме дії – і поменше: я не погрожувала нікому! – він хоче вкрутити гайки військовослужбовцям. Він думає, що він хамить буде – хрін!

Ви зазначили в ризиках несанкціоновані мною акції. Щоб ви розуміли, навіть те, що зараз на вулиці (під судом) відбувається, навіть ця акція – мною особисто санкціонована. Чи це не є основною причиною, по якій ви хочете мене закрить? Щоб я акції не організовувала! Вже не кажучи про те, що в Україні немає несанкціонованих акцій, тому що в нас не Росія поки що. Чи у вас там на черзі що – одиночні пікети будуть заборонені?".

Деталі: Біленька-"Звіробій" зазначила, що у 2014 році пішла добровольцем воювати, є військовим інструктором, у 2016 році пішла на контракт. Тому вона висміяла припущення обвинувачення, що поїде на фронт і там заховається.

"Звіробій" нагадала, що у 2017 році була на контракті у Нацгвардії, воювала на Світлодарській дузі.

Про Зеленського: "Я готую людей до того, щоб вижити. Це до тої розмови, яка була у мене до президента. Як в інструктора, який пояснить, чому тре каску носить, бронік, голубу сорочку не вдівать і все інше".

Про запобіжний захід: "Я опікуюся бійцями, я не ховаюся від війни. Я ніколи не буду ховатися від жодного прильоту, а тим більше від прокурора і слідчого. Я даже якщо здохну – мене сюди принесуть, я тут буду лежать, но я не сдєлаю від, шо я хвора. Я вам в очі, падлам, буду дивитися. Це ви будете тікать.

Ви топите свого работодатєля… Ви кожною моєю справою, на кожному моєму засіданні, будете своїми руками топить Зеленського. Кожна моя справа буде мати такий вихлоп, що ви втопите його своїми руками – і я рекомендую вам справу не шити, закрити її зараз же.

Тому що я не просто не відступлю, я буду вашого работодатєля унчтожать за те, що він мене не послухав… Це його право, канєшна, не слухать військовослужбовців. Ми маєм загиблих і поранених значно більше на тому участку, де він хамив ветеранам, які його про це ж попереджали, що не можна війська відводити.

Сталося так, як я казала, – а зараз йому треба ще війська відводити. Ми не дамо відводити війська. Те, про що ми говорили, вже відбулося – на наших позиціях закріпилися російські війська. Що ми будемо з цим робити, чи зі мною?

Я не буду тікати, я воюю в обороні цієї країни. Я з початку війни і до перемоги буду рубитися за цю державу і проти того, щоб у неї анексували території. Крим, Донбас – це все Україна, ми маємо це повернути. І якщо ваш работодатєль сцикливий не хоче цього зробити, він буде мати справу з нами",

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