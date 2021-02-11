Після санкцій проти каналів Медведчука рейтинг ОПЗЖ почав падати

Соціологічне опитування Київського міжнародного інституту соціології показує, що в порівнянні із кінцем січня партія "ОПЗЖ" дещо втратила підтримку, а "Слуга народу" навпаки – набрала.

Джерело: соціологічне опитування проведене упродовж 5-7 лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС)

Дослівно: "Станом на 5-7 лютого… відносно найбільше голосів отримали б партія "ЄС", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором;

партію "ОПЗЖ" – відповідно, 11,4% і 16,8%;

партія "Слуга народу" – 10,5% і 15,5%;

партія "Батьківщина" – 8,9% та 13,2%.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар’єру мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%)".

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Деталі: В опитуванні наголошується, що цей рейтинг партій був би таким, якби вибори до Верховної Ради України "відбувалися на початку лютого (але після рішення РНБОУ)".

Соціологи вказують, що порівняно з 22 січнем, коли проводилося подібне опитування, найбільше змінилися рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% серед усіх респондентів і -3,9% серед тих, хто визначився) і "Слуги народу" (+2% серед усіх і +4,3% серед тих, хто визначився).

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Передісторія: