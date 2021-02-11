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После санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать

Четверг, 11 февраля 2021, 13:30

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала.

Источник: социологический опрос проведенный в течение 5-7 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС)

Дословно: "По состоянию на 5-7 февраля... относительно всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;

партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%;

партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%;

партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

 

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%) ".

Социологи указывают, что по сравнению с 22 январем, когда проводился подобный опрос, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

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Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • Более половины украинцев, которые знают о решении СНБО ввести санкции против телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука, поддерживают его.
  • 2 февраля 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов с орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозируемо осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не является посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Українська правда
Темы: санкцииОПЗЖМедведевсоциология


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