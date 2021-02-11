Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать

Четверг, 11 февраля 2021, 12:30
После санкций против каналов Медведчука рейтинг ОПЗЖ начал падать

Социологический опрос Киевского международного института социологии показывает, что по сравнению с концом января партия "ОПЗЖ" несколько утратила поддержку, а "Слуга народа" наоборот - набрала.

Источник: социологический опрос проведенный в течение 5-7 февраля Киевским международным институтом социологии (КМИС)

Дословно: "По состоянию на 5-7 февраля... относительно всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором;

партию "ОПЗЖ" - соответственно, 11,4% и 16,8%;

партия "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%;

партия "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.

 

Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%)".

Детали: В опросе отмечается, что этот рейтинг партий был бы таким, если бы выборы в Верховную Раду Украины "происходили в начале февраля (но после решения СНБОУ)".

Социологи указывают, что по сравнению с 22 январем, когда проводился подобный опрос, больше всего изменились рейтинги "ОПЗЖ" (-4,3% среди всех респондентов и -3,9% среди тех, кто определился) и "Слуги народа" (+ 2% всех и + 4,3% среди тех, кто определился).

Читайте также: Козак Медведчука. Откуда у соратника кума Путина деньги на телеканалы

Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Предыстория:

  • Более половины украинцев, которые знают о решении СНБО ввести санкции против телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука, поддерживают его.
  • 2 февраля 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов с орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозируемо осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не является посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Українська правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииОПЗЖМедведевсоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
санкции
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
Последние новости
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
Все новости...
Реклама: