"Слуга народу" висунула Вірастюка у нардепи

Партія "Слуга народу" висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Щойно партія "Слуга народу" на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області".

Деталі: Кравчук додала, Вірастюк очолює тренерський склад "Invictus Games: Team Ukraine" та займається реабілітацією ветеранів, а тепер "хоче допомагати їм на державному рівні".

Для довідки: Відомий спортсмен та актор народився і виріс в Івано-Франківську.

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що партія "Слуга народу" може висунути українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

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