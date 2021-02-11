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"Слуга народу" висунула Вірастюка у нардепи

Четвер, 11 лютого 2021, 13:57
Слуга народу висунула Вірастюка у нардепи
Фото з Facebook Євгенії Кравчук

Партія "Слуга народу" висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Щойно партія "Слуга народу" на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області".

Деталі: Кравчук додала, Вірастюк очолює тренерський склад "Invictus Games: Team Ukraine" та займається реабілітацією ветеранів, а тепер "хоче допомагати їм на державному рівні".

Для довідки: Відомий спортсмен та актор народився і виріс в Івано-Франківську.    

Що було раніше: Джерела УП повідомляли, що партія "Слуга народу" може висунути українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 в Івано-Франківській області. 

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Передісторія:

  • Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 відбудуться 28 березня, бо колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу став міським головою міста Надвірна в Івано-Франківській області.
  • 29 січня партія "Європейська солідарність" під час свого з’їзду висунула військову та волонтера Олену Біленьку, відому як Маруся Звіробій, кандидаткою на довиборах в Раду у 87 окрузі.
  • 9 лютого Центральна виборча комісія зареєструвала екс-директора туристичного комплексу "Буковель" Олександра Шевченка кандидатом в народні депутати на 87 виборчому окрузі.

Українська правда

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Теми: Слуга народуВерховна РадаІвано-Франківськ
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