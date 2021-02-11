"Слуга народа" выдвинула Вирастюка в нардепы

Партия "Слуга народа" выдвинула украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Только партия "Слуги народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области".

Детали: Кравчук добавила, Вирастюк возглавляет тренерский состав "Invictus Games: Team Ukraine" и занимается реабилитацией ветеранов, а теперь "хочет помогать им на государственном уровне".

Для справки: Известный спортсмен и актер родился и вырос в Ивано-Франковске.

Что было раньше: Источники УП сообщили, что партия "Слуга народа" может выдвинуть украинского спортсмена и актера Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Читайте также: Один день с Василием Вирастюком. Святой Николай, раны 90-х, курица с перцем и страхи силача

Предыстория: