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Зеленський пов’язав загострення на Донбасі із спробою тиску на ТКГ

Четвер, 11 лютого 2021, 18:59

Президент Володимир пов’язав збільшення кількості обстрілів останнім часом на Донбасі зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Володимир Зеленський зазначив, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи".

Деталі: Він також висловив співчуття у зв’язку зі смертю українського військовослужбовця, який 11 лютого загинув від кулі ворожого снайпера поблизу смт Зайцеве.

Пряма мова Зеленського: "Перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність".

Що було раніше: Від початку року активізувалася робота ворожих снайперів.

11 лютого російський снайпер вбив українського військовослужбовця в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Напередодні неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок цього вогнепальне поранення отримав український захисник.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДонбасООСвійнаТКГ


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