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Зеленский связал обострение в Донбассе с попыткой давления на ТКГ

Четверг, 11 февраля 2021, 18:59

Президент Владимир связал увеличение количества обстрелов в последнее время в Донбассе с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Источник: Офис президента

Дословно: "Владимир Зеленский отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно несколько увеличилась, что связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы".

Детали: Он также выразил соболезнования в связи со смертью украинского военнослужащего, который 11 февраля погиб от пули вражеского снайпера вблизи пгт Зайцево.

Прямая речь Зеленского: "Сегодня, находясь на передовой, получил неутешительные новости.  Украина потеряла еще одного защитника. Несмотря на договоренности о режиме всеобъемлющего прекращения огня, враг продолжает коварные действия. Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость".

Что было раньше: С начала года активизировалась работа вражеских снайперов.

Накануне в частности недалеко от населенного пункта Пески российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из стрелкового и снайперского оружия. В результате огнестрельное ранение получил украинский защитник.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассООСвойнаТКГ


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