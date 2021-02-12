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Російські окупанти вбили другого військового за день 

П'ятниця, 12 лютого 2021, 00:35

Біля Новомихайлівки російські найманці вбили українського військового. 

Джерело: Оперативно-тактична група "Схід"

Деталі: Подія трапилась близько 20:45. Окупанти вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили вогонь по позиціях біля Новомихайлівки з великокаліберного кулемета. 

Внаслідок обстрілу один із захисників України загинув.

Наші військові, стверджують у штабі, надали адекватну відповідь на цей обстріл. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

Командування ОТУ висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Що передувало: 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве (Донецька область) загинув полтавець Олександр Глушко.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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