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У Зеленського анонсують жорсткі рішення РНБО через загрози нацбезпеці

Субота, 13 лютого 2021, 08:53
У Зеленського анонсують жорсткі рішення РНБО через загрози нацбезпеці
фото Дмитра Ларіна, УП

В Офісі президента заявляють, що загрози нацбезпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають жорстких рішень.

Джерело: Офіс президента

Деталі: В ОП зазначили, що президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Олексію Данілову почати підготовку засідання РНБО, що має відбутися у п'ятницю, 19 лютого, на Банковій. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

Дослівно: "Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко.

Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії.

Для Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави. Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави".

Що передувало: 12 лютого в РНБО повідомили, що президент Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку засідання Ради нацбезпеки і оборони, частину питань на якому розглянуть в закритому режимі.

Передісторія

  • Ради національної безпеки та оборони 2 лютого ухвалила рішення про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука - "112 Україна", NewsOne, ZIK.
  • Того ж дня Зеленський ввів у дію це рішення
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
  • Секретар РНБО Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських телеканалів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих це документів.

Детальніше читайте у статті на УП "Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали"

Читайте також: Телевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука 

Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "вПАРюють" вугілля Україні

Українська правда

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Теми: Офіс президентаРНБО
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