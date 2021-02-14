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Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Неділя, 14 лютого 2021, 05:26
Єрмак назвав причини падіння рейтингу Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що рейтинг Володимира Зеленського падає через ворожу пропаганду, дезінформацію та рівень інформаційної політики.

Джерело: Єрмак в інтерв’ю для телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина пропаганди, як всередині країни, так і ззовні. Потік брехливої інформації, критики, хоча, ми не боїмося конструктивної критики, а також практично відвертих образ просто не припиняється. Не будемо зараз говорити звідки і хто – це всім добре відомо". 

Деталі: Єрмак також підкреслив, що влада не має жодного телеканалу, який би працював на неї. 

"Вона розмовляє тими способами, які у неї є в розпорядженні. Проти неї працює абсолютно інша система - боти, анонімні телеграм-канали. Сьогодні навіть найбільш добру і нейтральну справу можна представити інакше. У це вливаються величезні гроші", – сказав керівник Офісу президента. 

Нагадаємо:

  • Згідно із останнім опитуванням "Рейтингу", Володимиру Зеленському довіряють 38% громадян, не довіряють – 58%. 
  • Згідно з останнім опитуванням "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову (32% довіряють, 53% не довіряють) та президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%), а найменше – міністру МВС Арсену Авакову (відповідно 12% і 76%).

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакрейтингЗеленський
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