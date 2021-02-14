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Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

Воскресенье, 14 февраля 2021, 05:26
Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак утверждает, что рейтинг Владимира Зеленского падает из-за вражеской пропаганды, дезинформации и уровня информационной политики.

Источник: Ермак в интервью телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто – это всем хорошо известно".

Детали: Ермак также подчеркнул, что власть не владеет ни одним телеканалом, который бы работал на нее.

"Она говорит теми способами, которые у нее есть в распоряжении. Против неё работает абсолютно другая система – боты, анонимные телеграмм-каналы. Сегодня даже самое благое и нейтральное дело можно преподнести иначе. В это вливаются огромные деньги", – сказал руководитель Офиса президента.

Напомним:

  • Согласно последнему опросу "Рейтинга", Владимиру Зеленскому доверяют 38% граждан, не доверяют – 58%.
  • Согласно последнему опросу "Центр Разумкова", украинцы больше всего доверяют главе ВР Дмитрию Разумкову (32% доверяют, 53% не доверяют) и президенту Владимиру Зеленскому (соответственно 26,5% и 65,5%), а меньше всего – министру МВД Арсену Авакову (соответственно 12% и 76%).

Украинская правда

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Темы: Андрей ЕрмакрейтингЗеленский
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